Todorić nastvalja s optužbama protiv hrvatske vlade

Osnivač Agrokora Ivica Todorić, za kojim je izdat evropski nalog za hapšenje, optužio je hrvatsku Vladu da je pokrovitelj i zaštitnik kriminalnih aktivnosti kojima se iz ovog koncerna nezakonito izvlače desetine milijuna eura.

Todorić, koji je osumnjičen za pronevjeru više od milijardu kuna (130 milijuna eura), tvrdi da vanredna uprava Agrokora, pod pokroviteljstvom Vlade sprovodi pljačku privatne imovine omogućenu neustavnim Lex Agrokorom.



On navodi da je hrvatska Vlada pokrenula politički montiran proces protiv ljudi koji su stvorili Agrokor kako bi sakrila tragove kriminala.



"Političkim dekretom optužuju me za djela koja nemaju nikakve veze sa stvarnošću, pokušavajući pritom pronaći političku žrtvu kroz montirani proces kako bi me onemogućili da se branim od nakaradnih optužbi", napisao je Todorić na svom blogu.



On je poručio da neće prestati da se boriti za istinu i da neće šutjeti i gledati kako ga političkim progonom proglašavaju krivim bez suđenja.



Još uvijek nema saznanja gdje boravi Todorović. Spekluriao se da je u Londonu, prije toga da je u Beogradu. No, potvrda još nema.