Vučić: Ne razumem primedbe Ukrajine

„Ne razumem primedbe ukrajinskog ambasadora. Iznenađujući je način na koji je to uradio i zanima me šta stoji iza toga,“ izjavio je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, komentarišići navode da u Ukrajini ratuje 300 državljana Srbije i da na to nema odgovora srpskih službi.

On je rekao da Srbija doživljava Ukrajinu kao prijateljsku zemlju i dodao da su srpski sudovi doneli pravosnažne presude protiv osoba koje su ratovale u inostranstvu.

„Ne znam šta još treba da uradimo. Nijedan čovek nema dozvolu državnih organa Srbije da učestvuje na stranim ratištima, u Donbasu, na Krimu, ili u bilo kom delu koji se tiče sukoba Rusije i Ukrajine. Voleo bih da nam ne drže lekcije, posebno da to ne rade oni koji ukidajuu prava manjinama da koriste svoj jezik, i to onima koji su doneli zakon da bi procesuirali ljude koji učestvuju na stranim ratištima,“ rekao je Vučić.

Ranije danas ambasador Ukrajine u Srbiji, Oleksandr Aleksandrovič izjavio je da su Službe bezbednosti Ukrajine obavestile nadležne službe u Srbiji da na istoku Ukrajine, na ruskoj strani, ratuje oko 300 plaćenika državljana Srbije.