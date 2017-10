Potvrđeno za RSE: Gajović državni sekretar

Iz Vlade Srbije potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa da je novinar Aleksandar Gajović imenovan za državnog sekretara za informisanje. Prve nezvanične informacije o ovom imenovanju, koje su objavljene u petak ujutro, izazvale su burne rekacije zbog njegovih mizoginih izjava.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković za RSE podseća da je i ranije osudila nedopustive i diskriminatorne izjave Gajovića o mestu žene u društvu. Podsećajući da stavovi izgrađeni na stereotipima i donošenje bilo kakvih odluka na osnovu predrasuda nije ni dobro, ni odgovorno, Janković podvlači:

„O razlozima njegovog izbora i da li treba da bude na poziciji državnog sekretara treba pitati resornog ministra“.

Na vest o imenovanju Gajovića reagovale su i predstavnice Autonomnog ženskog centra.

„Postavlja se pitanje da li je on sposoban da bude na mestu državnog sekretara jer ako on ima takav stav o ženama, kako će on da bude odgovoran? Da li će on zaista da doživljava da treba odgovorno da vrši svoju funkciju s obzirom na to da odgovara jednoj ženi, a ne slaže se da ta žena bude na toj poziciji“, navodi Bobana Macanović iz ove organizacije za RSE.

Aleksandar Gajović, urednik "Ilustrovane politike", pre oko godinu dana je na televiziji Pink rekao da žena ne bi trebalo da bude na čelu države i da je muškarac onaj koji treba da vodi kuću.

Gajovića je na mesto državnog sekretara imenovala Vlada premijerke Ane Brnabić.

Novinarka Ljiljana Smajlović je zbog ove odluke Vlade podnela ostavku na mesto člana radne grupe Ministarstva kulture i informisanja za izradu nove medijske strategije sa obrazloženjem da se ovakvim postupcima ne omalovažavaju samo novinarke, već i novinarska profesija.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) istakli su petak u zajedničkom saopštenju da imenovanje Aleksandra Gajovića za državnog sekretara za informisanje ne iznenadjuje jer predstavlja nastavak "katastrofalne" kadrovske politike aktuelne vlasti u Srbiji.