Tusk Pućdemonu: Poštujete ustavni poredak Španije

Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk apelovao je danas na katalonskog vođu Karlesa Pućdemona da ne objavi odluku koja će učiniti dijalog s španskom vladom nemogućim.



Tusk se direktno obratio Pućdemonu samo nekoliko sati pre njegovog najavljenog govora u katalonskom parlamentu gde bi mogao da proglasi nezavisnost tog regiona.



"Pozivam vas da u vašim namerama poštujete ustavni poredak i da ne objavite odluku koja bi učinila dijalog nemogućim", rekao je Tusk u poruci iz Brisela.



On je rekao da diverzitet ne bi trebalo i ne mora da dovede do sukoba čije posledice bi "očigledno bile loše za Katalonce, za Španiju i za celu Evropu".



U izjavi pre sastanka Evropskog komiteta regiona u Briselu Tusk je rekao "potražimo uvek ono što nas spaja a ne ono što nas deli. To će odlućiti budućnost kontinenta".



Katalonci danas iščekuju pojavljivanje regionalnog lidera Karlesa Pućdemona u parlamentu. Pućdemon nije otkrivao detalje poruke koju će uputiti na sednici koja počinje u 18.00, ali su pristalice secesije navele da očekuju deklaraciju na osnovu rezultata spornog referenduma od 1. oktobra.