NUNS: Evropsku federaciju novinara brine tretman novinara u Srbiji

Predsednik Evropske federacije novinara (EFJ) Mogens Bliher Bjeregard izjavio je da ga veoma brinu dešavanja u Srbiji, tretman novinara i rast autocenzure, prenelo je danas Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).



"Vodeći srpski političari moraju da shvate da nasilje i pritisci na novinare moraju biti osuđeni", rekao je za NUNS Bjeregard, koji će biti jedan od uvodnih govornika na konferenciji Evropske unije o medijima na Zapadnom Balkanu u novembru u Tirani.



On je rekao da će u Tirani od evropskog komesara za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanesa Hana tražiti da bude "veoma jasan i koherentan kada su u pitanju medijske slobode u Srbiji."



Bjeregard je potvrdio i da će EFJ utvrditi najadekvatnije mehanizme reagovanja na situaciju u Srbiji a potom raditi na tome da se oni i sprovedu.



U saopštenju NUNS-a navodi se da je povodom najnovijih dešavanja u medijskom prostoru Srbije, Upravni odbor EFJ na redovnom sastanku ugostio predstavnicu NUNS-a Maju Vasić-Nikolić.



Ona je, kako se navodi, iznela probleme sa kojima se suočavaju novinari i mediji u Srbiji i prenela zahtev NUNS-a da Upravni odbor EFJ organizuje misiju u Srbiji koja bi razgovarala sa novinarima i sa predstavnicima države.



Osvrnuvši se na poslednje slučajeve pritisaka koji su doveli do zatvaranja uglednog nedeljnika Vranjske i štrajka gladju vlasnika i glavnog urednika tog nedeljnika Vukašina Obradovića, kao i na kampanju protiv Stevana Dojčinovića i redakcije mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, Vasić-Nikolić je posebno naglasila da to nisu pojedinačni slučajevi, te da su kritični novinari i mediji širom Srbije pod kontinuiranim pritiscima.



Ona je od članova Upravnog odbora i Mogensa Blihera Bjeregarda zatražila da EFJ učini sve što je moguće i u okviru mandata organizacije izvrši pritisak ne samo na srpske vlasti već i na instititucije Evropske unije kako bi novinari u Srbiji mogli da rade svoj posao nesmetano i da bez straha izveštavaju u javnom interesu.



Maja Vasić-Nikolić razgovarala je sa potpredsednicom EFJ Nadeždom Ažgikinom iz Udruženja novinara Rusije o mogućem susretu srpskih i ruskih novinara kako bi razmenili iskustva u borbi protiv pritisaka države.



Predstavnica NUNS-a je razgovarala i sa Andreasom Bitnerom iz Udruženja novinara Nemačke i Patrikom Kamenkom iz Sindikata novinara Francuske o mogućim aktivnostima tih organizacija u njihovim zemljama povodom problema sa medijskim slobodama u Srbiji, piše u saopštenju.