Haradinaj za RSE: UNESKO za dve godine

Premijer Kosova, Ramuš Haradinaj, izjavio je da je Kosovo ove godine prošlo kroz izborne procese i da je u tom smislu neodrživa politička agenda doprinela tome da se prijem Kosova u Interpol i UNESCO razmotri.

„Što se tiče Interpola, mi smo već krenuli sa radom kako bi se sledeće godine prijavili za prijem, a što se tiče UNESCO-a, to će biti za dve godine, a u međuvremenu potrebna je jedna ozbiljnija mobilizacija“, kazao je Haradinaj u intervjuu za RSE.

On je istakao da je na Kosovu nedostajao ozbiljan rad po tom pitanju, ali je takođe naveo da se mora preispitati i ponašenje zvaničnog Beograda a kada je u pitanju njihova opstrukcija prilikom članstva Kosova u međunarodne organizacije.

Haradinaj je istakao da Kosovo mora da reši i pitanje demarkacije sa Crnom Gorom, a da trenutna verzija demarkacije nema dvotrećinsku većinu u Skupštini.

„Crna Gora je uradila svoj posao, i ratifikovala je taj sporazum. Kosovo to ne uspeva da uradi, a obraloženje je da su nalazi komisije pogrešni. Mi smo u procesu u potrazi za istinom, i kada budemo utvrdili stanje, onda ćemo se obratiti svim političkim i međunarodnim partnerima kako bi se to pitanje rešilo. Postoji standardna procedura između dve zemlje kada takvi sporovi postoje, i mi ćemo to ispoštovati“, naveo je Haradinaj.

Haradinaj je rekao da proces dijaloga sada predvodi predsednik Kosova, Hašim Tači, ali je dodao da je u toku priprema platforme o očekivanjima Kosova iz ovog dijaloga, kako bi taj proces bio na usluzi građana. On je rekao da će vlada podržati agendu predsednika o dijalogu i dodao da očekuje i angažman opozicije u tom procesu.

Govoreći o formiranju Zajednice opština sa srpskom većinom, on je kazao da Kosovo treba da deluje po tom pitanju onako kako je Ustavni sud doneo odluku, a kada je utvrdio da su pojedini delovi sporazuma o Zajednici u suprotnosti sa Ustavom i da se oni trebaju harmonizovati sa kosovskim zakonodavstvom.

„Kosovo bi delovalo po mnogim pitanjima, kada bi ono bilo sigurnije po pitanju svoje perspektive. Jedan novi pristup Srbije – da se obrati EU i da uporedjuje Kosovo sa Katalonijom, ne olakšava ove teme i otežava klimu. Mi nismo kandidat u EU, jedino imamo potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ovo je veoma zakasnela faza za Kosovo. Još uvek nemamo liberalizaciju viza. Još uvek nismo avansirali na putu ka NATO-u. Još uvek nismo dali ustavno ime i mandat vojci Kosova. Neki od ovih procesa bi unapredilo kapacitete i mogućnosti Kosova da poduzme smele korake kada se radi o pojedinim pitanjima u zemlji“, zaključio je Haradinaj.