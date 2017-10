Belgija tužila Rajaner zbog otkazivanja letova

Belgija je pokrenula pravnu akciju protiv niskobudžetne aviokompanije Rajaner (Ryanair), ocenjujući kao "neprihvatljivo" ukidanje letova kojim su pogođeni Belgijanci, izjavio je danas belgijski vicepremijer Kris Peters.



Tužba zbog "nelojalne komercijalne prakse" podneta je trgovinskom sudu u Briselu i, ako bude usvojena, "dozvoliće određivanje penala kompaniji ako nastavi trenutnu praksu", navodi se u Petersovom saopštenju. "Otkazivanja letova Rajanera na tom nivou nisu prihvatljiva. Nadležne službe će proveriti da li je Rajaner poštovao sve svoje obaveze. Ovde postoji manjak profesionalizma kog ne bi trebalo da bude u kompanijama koje žele to da budu", napisao je Peters.



U slučaju usvajanja tužbe, Rajaner bi se mogao suočiti s kaznama, ali Peters navodi da "se nada da do toga neće doći i da će Rajaner poštovati pravila".



Ta irska kompanija je prošle nedelje objavila otkazivanje 18.000 letova od novembra do marta zbog greške u obračunu godišnjih odmora pilota.