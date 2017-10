Preminuo muzičar Tom Peti

Roker Tom Peti umro je od posledica srčanog udara u 67. godini, saopštila je jutros njegova porodica.

Muzičar je juče pronađen je u svojoj kući u Malibuu u Kaliforniji, u nesvesti i bez pulsa, posle čega je prebačen u bolnicu u Los Anđelesu.

Peti je bio najpoznatiji kao frontmen grupe "Tom Petty and the Heartbreakers".

Bio je i jedan od osnivača superbenda "Traveling Wilburys" krajem 80-ih godina prošlog veka, u kojoj su pored njega bili Bob Dilan, Roj Orbison, Džef Lin i Džordž Harison.

Na vest o njegovoj smrti Bob Dilan je izjavio za magazin Roling Ston da ga nikada neće zaboraviti.

U Dvoranu slavnih rokenrola ušao je 2002.

Tom Peti, poznat po pesmama kao što su "American Girl", "Don't Come Around Here No More" i "I Won't Back Down", upravo je završio turneju kojom je obeleženo 40 godina njegovog benda.