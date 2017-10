Petrović Škero: Policija nije uradila potrebno za „Savamalu“

„Očigledno je da policija nije uradila sve ono što je bilo potrebno u slučaju Savamala“, izjavila je za RSE nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero, komentarišući navode koje je objavila agencija Krik.

Za više od godinu dana policija nije uspela da otkrije ko su osobe sa fantomkama koje su bespravno srušile privatne objekte u Savamali, niti po čijem naređenju su to učinile, pokazuje izveštaj policije o ovom događaju do koga su došli novinari Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK).

„Znajući kapacitet koje ima policija mislim da bi moglo nešto da se uradi. Dosta je interesantno da ne može da se utvrdi čije je bilo vozilo na licu mesta, a kada bi se to utvrdilo ona bi moglo lakše da se utvrdi i ko je to radio. Zanimljivo je da ne može da se utvrdi ni ko je dao nalog da se sruši čitav jedan kvart. Ako se nešto ruši u gradu, mora se znati ko to radi. Ne može da se kaže `to je rušeno zato što je tako trebalo, što je bilo legalno`, jer je očigledno da nije bilo legalno ako se ne zna ni ko je rušio, kako je rušeno, čijom mehanizacijom”, rekla nam je Škero.

Dodaje da je očigledno i da nadležno Tužilaštvo nema mehanizam da pokrene određene postupke pošto ne raspolaže podatke koje mu po pravilu pribavlja policija. Podsetimo, nadležna tužiteljka Sanja Đurić našla se na udaru kritika zbog neoglašavanja o aferi koja godinu i po dana potresa političku scenu Srbije, a bila je i povod masovnih demonstracija u Beogradu.

Sve što nije urađeno u policijskoj istrazi govori, uverena je Škero, da nema stvarne pravne volje u Srbiji da se zaista otkrije ko je vinovnik incidenta iz izborne noći između 24. i 25. aprila 2016. godine.

“Zakon takođe kaže da se od svakog ko pokaže i objavi da ima određena saznanja o nekom događaju, moraju uzeti određeni podaci”, kaže Škero odgovarajući na pitanje da li začuđuje to što policija nije uzela izjavu od bivšeg srpskog premijera, aktuelnog predsednika države, Aleksandra Vučića, koji je juna prošle godine izjavio da iza incidenta stoje gradske vlasti u Beogradu. Takođe izjava nije uzeta ni od bivše supruge beogradskog gradonačelnika Siniše Malog, Marije, koja ga je optužila da stoji iza nasilja u Savamali, tojest iznela u javnost da joj je on sam rekao da je organizovao tu akciju.

„Da li izjava da misli da iza toga stoje čelnici gradske vlade predstavlja samo političku ocenu ili saznanje, ja ne bih mogla da kažem, ali bih mogla da je izvršen razgovor i da je postavljeno pitanje `imate li vi o tome saznanja ili vi to mislite`. Kada neko tako nešto kaže, onda bi to trebalo raščistiti“, rekla nam je Škero.