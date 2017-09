Pupovac: Ratna retorika u predlogu novog hrvatskog zakona

Poslanik srpske nacionalne manjine u Saboru Hrvatske Milorad Pupovac kritikovao je danas pojedine odredbe predloga novog zakona o braniteljima ocenivši da se u zakon uvode "elementi ratne retorike".

"To je loše za medjunacionalne odnose u Hrvatskoj, to je loše za medjudržavne odnose i vreme je da počnemo da gradimo mir, a da se ljudima kojima treba osigurati prava i odati poštovanje, to učini tako da ne stvaramo pretpostavke za nove sukobe i produbljujemo stare", rekao je Pupovac novinarima u Saboru.

On je tako komentarisao predložene formulacije novog zakona da su branitelji branili Hrvatsku od agresije "Srbije, Crne Gore, JNA (Jugoslovenska narodna armija) i paravojnih jedinica iz BiH uz pomoć velikog broja pripadnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj".

Ranije je takvu formulaciju oštro kritikovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Pupovac je rekao da će poslanički klub Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS), koji je deo vladajuće većine koju predvodi Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), doneti konačan sud o predlogu zakona kada bude odgovoreno i na pitanja koliko će zakon kratkoročno i dugoročno koštati zemlju i kakav će biti odnos izmedju braniteljske populacije, članova njihovih porodica i ostalih gradjana Hrvatske.

"Dotad iskazujemo svoju rezervu i neslaganje s odredjenim odredbama... Imamo pravo da postavljamo pitanja, neće nam niko začepiti usta", rekao je Pupovac.

Na pitanje predstavlja li izjava predsednika Srbije o hrvatskom zakonu mešanje u unutrašnje stvari, Pupovac je odgovorio da Vučić ne treba da se meša, ali da može da izrazi svoje mišljenje ako se tiče medjudržavnih odnosa, politike obnove poverenja ili istorijskih tema, što jeste slučaj.

"Ukoliko to stvara potencijalno medjudržavno loše odnose, ako ugrožava nastavak dijaloga, a ugrožava, iskazati neku vrstu zabrinutosti može svako. Kada bi to bilo nešto više, onda to ne bi bio posao ni za jednog državnika, pa ni predsednika Srbije", rekao je Pupovac.

Sporna formulacija o Srbiji, Crnoj Gori i JNA kao agresorima, uz oružanu pobunu dela srpske manjine, već je korišćena u Deklaraciji o Domovinskom ratu iz 2000. godine, ali je ona sada pooštrena forumacijom o "velikom broju pripadnika srpske nacionalne manjine", a u agresore su ubrojane i paravojne jedinice iz BiH.