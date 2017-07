Tužilaštvo razmatra Izetbegovićevu prijavu protiv Dodika

Iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrđeno je za portal Klix.ba potvrđeno da je u ovoj instituciji formiran predmet na osnovu prijave člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića protiv predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika.

"Tužilaštvo BiH je 17. jula 2017. godine zaprimilo akt člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, slijedom čega je formiran predmet koji je dat u rad postupajućem tužiocu Tužilaštva BiH", rečeno nam je u Tužilaštvu BiH.



Podsjećamo, član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović uputio je pismo vršiteljici dužnosti glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordani Tadić u povodu antidejtonske izjave predsjednika RS-a Milorada Dodika o "okupaciji Drine".



Izetbegović je naveo da je 7. jula 2017. godine predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad Dodik u svom govoru na javnom skupu u Bratuncu, u prisustvu velikog broja ljudi, među kojima su bili i zvaničnici iz Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, rekao:



"Poznati su projekti raznih fondacija, prije svega islamskih, koje su tražile i samo usmjeravale svoj novac kako bi se ovdje uz Drinu vratili, nakon otadžbinskog rata, muslimani i da bi ponovo okupirali Drinu na taj način..."



Izetbegović je naveo da se radi o najopasnijoj izjavi jednog visokorangiranog zvaničnika u Bosni i Hercegovini od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas, koja predstavlja direktan udar na Aneks VII Dejtonskog mirovnog sporazuma te na odredbe iz člana II Ustava BiH vezane za nediskriminaciju i izbjeglice i raseljene osobe.



"Iz navedene izjave Milorada Dodika nedvosmisleno proizlazi da on smatra da su Bošnjaci do 1992. godine bili okupatori na Drini pa ih je valjda zbog toga trebalo protjerati iz njihovih vjekovnih domova i nad njima počiniti ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid te da njihovo Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine zagarantovano pravo na povratak predstavlja 'ponovnu okupaciju' tog dijela Bosne i Hercegovine koju treba spriječiti", napisao je Izetbegović.



Istakao je da je Dodik zloupotrijebio poziciju predsjednika RS-a koji ga obavezuje da brine o pravima svih konstitutivnih naroda i građana te da je navedenom izjavom javno izazvao i raspirio nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima.



"Drugačije nije moguće razumjeti njegovu tvrdnju da su Bošnjaci, kao konstitutivni narod, okupatori tog dijela Bosne i Hercegovine. Iz ovoga proizlaze osnovi sumnje da je Milorad Dodik, kao predsjednik entiteta Republika Srpska, počinio krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine", napisao je Izetbegović u prijavi.