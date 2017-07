Čović: Unutrašnje uređenje zemlje je stvar BiH, ne predstavnika EU

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović u ponedjeljak je boravio u posjeti Briselu gdje se sastao sa predsjednikom Evropskog vijeća Donaldom Tuskom.

On je rekao da je jasno naglasio kako će se problemi u BiH rješavati, a da će od EU tražiti podršku da se integracijski proces završi do kraja.



Čović da očekuje se ubrza dinamika na putu ka EU. On je rekao da vjeruje da će se u narednih 12 mjeseci riješiti pitanje MAP-a i kandidatski status BiH u EU.



Čović je rekao da će uzeti na sebe da se obaveze privedu kraju i da se vrati povjerenje među bh. političarima, odnosno da okupi lidere u BiH. On je istakao da nema nijednog razloga da se evropske obaveze i MAP otkazuju.



Najavio je da će narednih dana dogovoriti službenu posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, kako bi se BiH na pozitivan način stavila u centar njihovih interesovanja.

Posjetu je najavio za osmi ili deveti mjesec ove godine.



Čović je rekao da je nestalo povjerenje među bh. političarima i da se nada kako će se ono ponovo vratiti. Poručio je da se "moramo primarno okrenuti budućnosti i da lideri političkih stranaka trebaju ponovo sjesti za sto i prihvatit se evropskog puta".

Kako kaže, političari se ne smiju vraćati u prošlost i problemima iz 90-ih godina.



Što se tiče Izbornog zakona BiH, on je rekao da je siguran kako će se izbori održati po izmijenjenom Izbornom zakonu BiH 2018. godine.

Ističe da HDZ primarno interesuju najviši demokratski standardi i da jedan narod ne bira drugom narodu političke predstavnike.

Ne isključuje ni određene korekcije u izmjenama Izbornog zakona BiH koje je predložio HDZ. On je rekao da žele da u 2017. godine završe priču u vezi s izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH i da vjeruje kako će to bit u oktobru ili novembru ove godine.