Izetbegović: Dodik je prešao crvenu liniju, tražit ćemo reakciju

Članovi Kolegija Stranke demokratske akcije (SDA) sastali su se u četvrtaku Sarajevu u Centrali stranke. Medijima se nakon sastanka obratio Bakir Izetbegović koji je kazao da je Kolegij bio u funkciji pripreme za sjednicu Predsjedništva stranke, ali i da su govorili o izjavama Milorada Dodika.

Na sjednici Kolegija SDA najoštrije je osuđena izjava predsjednika entiteta RS Milorada Dodika da “Bošnjaci ponovo okupiraju Podrinje”.



"Nismo mogli da se ne obazremo na jučerašnju izjavu Milorada Dodika koji je sam sebe prevazišao u mržnji, u šovinističkom pogledu na Bošnjake kakav ni jedan civilizirani čovjek ne bi trebao da ima, a kamoli predsjednik jednog entiteta. To je izazivanje rasne mržnje, to je kažnjivo zakonom, podrivanje Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tražit ćemo od institucija BiH i od Međunarodne zajednice da poduzmu korake jer Milorad Dodik nagrađuje ratne zločince, zabranjuje osnovna prava Bošnjacima i Hrvatima, povratnicima u RS i to što je izjavio je vrhunac koji je prešao crvenu liniju u svakom smislu", rekao je Izetbegović.



Član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a Dragan Čović sastao se jučer u Mostaru s predsjednikom entiteta Republika Srpska i SNSD-a Miloradom Dodikom.



Dodik je istakao kako Vijeće ministara BiH smatra produženom rukom Predsjedništva BiH te da ovakav saziv uopće nema podršku Republike Srpske. Naglasio je kako Vijeće ministara BiH radi na rušenju RS-a, izuzev predstavnika hrvatskog naroda.



"Urušeni su odnosi, potpuno. Mislim da je Bakir Izetbegović izgubio političku snagu i da se sada putem Vijeća ministara BiH i drugih pravosudnih institucija pokušava obračunati s predstavnicima srpskog i hrvatskog naroda, a zloupotrebom pravosuđa je doveo situaciju do apsurda", kazao je Dodik.



I Čović i Dodik su istakli da OSA ne radi dobro svoj posao i da ima mnogo propusta.



"OSA je neprijateljska organizacija koja radi na štetu srpskog i hrvatskog naroda. Danas smo razgovarali o tome, a poručujem vam da Nikola Špirić neće biti smijenjen", kazao je tom prilikom Dodik.