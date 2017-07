Prepolovljena kazna Draganu Paravinji

Vrhovni sud Hrvatske objavio je danas presudu kojom je Draganu Paravinji smanjio kaznu sa 40 na 20 godina zatvora zbog ubistva i pokušaja silovanja maloletne Antonije Bilić 2011. godine, kao i zbog pokušaja silovanja još jedne devojke u Omišu 2010. godine, prenosi Beta.



U kaznu će mu se uračunati i vreme koje je proveo u pritvoru, od juna 2011.



Vrhovni sud je tako delimično prihvatio Paravinjinu žalbu na prošlogodišnju presudu Županijskog suda u Splitu i, kako je navedeno u obrazloženju presude objavljenom na internet stranicama suda, utvrdio da se ne radi o kvalifikaciji teškog ubistva već o takozvanom običnom ubistvu.



"Budući da je optuženi usmrtio oštećenicu nakon pokušaja silovanja i da je silovanja moguće počiniti samo na štetu žive osobe, jasno je da nakon usmrćenja oštećenice više ne može doći do realizacije polnog odnosa u smislu dovršenja krivičnog dela silovanja, niti opis dela sadrži neko drugo krivično delo koje bi optuženik počinio nakon usmrćenja oštećenice", obrazložio je Vrhovni sud promenu kvalifikacije.



Vozač kamiona Dragan Paravinja prvostepeno je osuđen pred sudom u Splitu, marta prošle godine, na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva i pokušaja silovanja maloletne Antonije Bilić 2011, kao i zbog pokušaja silovanja još jedne devojke u Omišu 2010. godine.



To je bilo treće suđenje Paravinji, koji je u prethodna dva postupka na šibenskom Županijskom sudu takođe bio osuđen na 40 godina, a obe presude oborio je hrvatski Vrhovni sud uz obrazloženje da nije dokazano da je pre nego što ju je ubio, Paravinja pokušao da siluje maloletnu devojku.



Paravinja je tokom suđenja tvrdio da nije kriv i da su mu dokazi podmetnuti. Ključni dokaz protiv njega bili su snimci nadzornih kamera kojima je rekonstruisano njegovo kretanje, kao i tragovi krvi i pljuvačke Antonije Bilić pronađeni u njegovom kamionu.



Slučaj Antonije Bilić potresao je Hrvatsku, ali i javnost u regionu. Višemesečna potraga za devojkom koja je poslednji put viđena 7. juna 2011. kako stopira na mostu preko reke Čikole i ulazi u Paravinjin kamion, nije dala rezultate. To je bila najopsežnija potraga ikad u Hrvatskoj tokom koje je čak isušeno i jedno jezero.



U Paravinjinom kamionu pronađeni su tragovi krvi nestale devojke. On je istražiteljima u BiH, u Republici Srpskoj, gde je pobegao, najpre priznao, a potom porekao da ju je ubio.



Posmrtni ostaci Antonije Bilić pronađeni su krajem novembra 2012. godine na smetlištu kamionskog parkirališta na području Josipdola kod Ogulina. Paravinja je i u BiH i u Srbiji osuđen zbog pokušaja silovanja i silovanja.