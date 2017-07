Ji: SAD sumnjičave prema ruskom humanitarnom centru

Sjedinjene Američke Države se ne protive da Rusija pomaže u humanitarnim krizama i vanrednim situacijama ali su sumnjičave prema Rusko-srpskom humanitarnom centru na aerodromu u Nišu, izjavio je zamenik pomoćnika državog sekretara SAD Hojt Brajan Ji.



Kako je rekao u intervjuu za beogradski nedeljnik NIN: "Nije mi poznato da je humanitarnim radnicima na drugim mestima potreban diplomatski imunitet. Zbog svega toga, smatramo da Rusija ima druge namere s ovim centrom."

Ji je dodao da SAD zbog toga smatraju da Rusija sa tim centrom ima neke druge namere.



"Mnogo je javno dostupnih informacija, kao i informacija koje su manje javne, ali glavno pitanje je zašto Rusija želi da napravi ovaj centar u Nišu sa diplomatskim imunitetom za svoje osoblje. Još nisam čuo dobro objašnjenje za to", rekao je on.



Na pitanje kako će SAD reagovati ukoliko Srbija ipak odobri diplomatski status za osoblje ruskog humanitarnog centra, američki diplomata je odgovorio da je Srbija suverena zemlja.



"Mi nijednoj zemlji ne pokušavamo da nametnemo našu volju. Ali osećamo obavezu da kao partneri, što bilateralno, što kroz Partnerstvo za mir, delimo naše analize i savete sa predsednikom (Aleksandrom) Vučićem, sa novom premijerkom Anom Brnabić, da im kažemo ono što mislimo da se dešava i ono što mislimo da su rizici. To ćemo nastaviti da radimo ali, na kraju, na Srbiji je da odluči", rekao je Ji.