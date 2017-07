Kasparov se vraća iz penzije

Šahovska legenda i bivši prvak sveta Rus Gari Kasparov objavio je da "izlazi iz penzije" da bi učestvovao na turniru u Sent Luisu u SAD, za koji je dobio poziv, prenosi Beta.



"Imam utisak da ću podići prosečnu starost i spustiti prosečnu klasifikaciju", rekao je Kasparov (54) koji je otišao u penziju 2005. godine.



Organizatori turnira su u saopštenju objavili da se istorija pravi u Sent Luisu gde će se suočiti bivši i sadašnji najbolji igrači šaha.



"Legendarni šampion sveta Gari Kasparov izlazi iz penzije da bi igrao protiv najbojih talenata svetskog šaha", naveli su organizatori.



Turnir se održava od 14. do 19. avgusta.