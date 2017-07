Tramp zbog nove raketne probe kritikovao Kim Džong-una

Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je danas južnokorejskog lidera Kim Džong-una zbog nove balističke probe, upitajući se na Tviteru da li on "nema pametnija posla u životu" nego da ispaljuje rakete.



Severna Koreja je rano jutros ispalila novu balističku raketu prema Japanu. To je izazivalo i burnu reakciju predsednika SAD koji je pozvao Kinu da utiče na vlasti Pjongjanga kako bi se okončala ta "besmislica jednom za svagda".



"Teško je poverovati da će Južna koreja i Japan dugo to tolerisati. Možda će Kina učiniti jak gest u vezi sa Severnom Korejom kako bi se okončala ta besmislica jednom za svagda", naveo je Tramp.