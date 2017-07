Severna Koreja ispalila raketu prema Japanu

Severna Koreja ispalila je rano jutros novu balističku raketu prema Japanu, saopštili su zvaničnici Južne Koreje i dodali da je raketa pala u Japansko more, prenosi Beta.



Ta proba je jedna u nizu zabranjenih aktivnosti Severne Koreje prema ranijim rezolucijama Saveta bezbednosti UN kojima je zabranjen nuklearni i balistički program te zemlje.



Severna Koreja i pored zabrane radi na proizvodnji raketa koje bi mogle da stignu do američkog kopna.



Proba je sprovedena na dan kada se u SAD obeležava nacionalni praznik Dan nezavisnosti i nekoliko dana posle sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i njegovog južnokorejskog kolege Mun Džae-ina koji je bio posvećen pretnji iz Severne Koreje.



Balistička raketa ispaljena je iz provincije Pjongan Nord i letela je prema Japanu, saopštile su vlasti u Seulu.



Američki Pentagon saopštio je da je u pitanju raketa srednjeg dometa i da je letela neobično dugo, 40 minuta, dok je vojska Južne Koreje navela da je raketa prešla oko 930 kilometara. Raketa je pala u more na oko 200 nautičkih milja od japanske obale, navela je japanska vojska.



"Severna Koreja ispalila je još jednu raketu uprkos ponovljenim upozorenjima međunarodne zajednice", rekao je japanski premijer Šinzo Abe, koji je ocenio je da je tom probom pretnja povećana.



Abe je dodao da će na marginama samita Grupe 20 industrijski razvijenih zemalja G 20 krajem nedelje u Hamburgu biti održan sastanak zvaničnika Japana, SAD i Južne Koreje.



Japanski premijer pozvao je predsednike Kine Si Đinpinga i Rusije Vladimira Putina da preduzmu dodatne mere protiv pretnje koju predstavljaju nuklearne i balističke probe Severne Koreje.



Severna Koreja je sprovela nekoliko desetina raketnih i nuklearnih proba od početka 2016. godine.