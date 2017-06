Stoltenberg: Povećanje ulaganja u odbranu u 2017.

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je danas da će evropske članice i Kanada u 2017. povećati izdvajanja za odbranu za 4,3 odsto.



"Evropske saveznice moraju više da ulažu u odbranu ne zato što to traže SAD nego jer je to u njihovom interesu", rekao je Stoltenberg pre sastanka ministara odbrane NATO članica u Briselu.



On je rekao da je 2017. treća godina zaredom kako izdvajanja za odbranu rastu.



Američki predsednik Donald Tramp je često vršio pritisak na članice NATO koje ne ispunjavanju predvidjena budžetska izdvajanja od dva odsto BDP-a za odbranu da to učine.