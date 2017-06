Kosovo: Imam džamije u Kačaniku razrešen dužnosti

Predsednik Saveta islamske zajednice u Kačaniku, Fljorim Neziraj, koji je iskoristio gradsku džamiju u Kačaniku , kao i ozvučenje na minaretu a kako bi upoznao sugrađane o smrti zloglasnog militanta “Islamske države Iraka i Levanta”, Ljavdrima Muhadžerija, razrešen je dužnosti, dok Islamska zajednica je ovaj slučaj priznala kao svoj propust.

Džamija je 8. juna, na zahtev Muhadžerijeve porodice koja živi u Kačaniku, izdala sve objave koje se tiču saučešća ovoj porodici.

Portparol Islamske zajednice, Ahmet Sadriu, potvrdio je za RSE da je to bio jedinstven slučaj koji se ranije nije dogodio.

“Desio se propust i verujem da ćemo u budućnosti to da ispravimo. Ne verujem da ćemo u budućnosti u takvim slučajevima sprovoditi takva obaveštenja, već će se to pitanje regulisati. Ovo se neće ponoviti“, izjavio je Sadriu. On je dodao da inače tradicija da se džamija obavesti o smrtnim slučajevima, odnosno lokalni Savet islamske zajednice, a da se o tome potom obavesti i šira gradska javnost.

Sadriu naglašava da su poduzete mere protiv predsednika Saveta islamske zajednice u Kačaniku, Fljorima Neziraja, koji je iskoristio gradsku džamiju da obavesti javnost o Muhadžerijevoj smrti, i da je razrešen te dužnosti.

Neziraj nije bio dostupan za komentar ali je ranije za RSE izjavio da je svestan onoga što je uradio i da je o tome razgovarao sa kosovskim muftijom, Naimom Trnava.

"Muftiji nije bilo drago, ali mi to radimo za sve građane, i nisam računao da je to nešto loše. U pitanju je bila porodica, ne Ljavdrim. Apsolutno sam bio na usluzi porodice i ne osećam da je to greška. Nisam se pokajao zbog toga", kazao je Neziraj.

Ljavdrim Muhadžeri iz Kačanika bio je navodni vođa Albanaca u takozvanoj "Islamskoj državi". Bio je poznat po uznemirujućim videima koje je postavljao na socijalnim mrežama, a na kojima se vidi kako ubija ljude.

Rečeno je da je Muhadžeri ubijen u vazdušnim napadima Sjedinjenih Država u Siriji.