Adjius: Haški tribunal ispunio svoj zadatak, narodi regiona da nastave rad na pomirenju

Predsednik Haškog tribunala Karmel Adjius izjavio je danas u Sarajevu da je Haški tribunal u potpunosti ispunio svoj mandat i da narodi u regionu treba dalje da rade na pomirenju.

"Tribunal je ispunio svoju odgovornost i pred lice pravde doveo odgovorne za rat 1990-ih. Na vama je u regionu da idete napred i da ne zaboravite prošlost, ali i da se pomirite i pružite pravdu onima koji još za njom vape", rekao je Adjius zatvarajući konferenciju "Dijalozi o nasleđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju", prenosi Beta.



Navodeći da to neće biti lak zadatak, on je ocenio da ga je moguće obaviti, s obzirom na činjenicu da je Haški tribunal za sobom "ostavio dovoljno alata" da se to može učiniti.



Zamenik šefa Delegacije EU u BiH Kaldun Sino kazao je da je Haški tribunal ostavio dubok trag u međunarodnom pravu, kao i da je imao veliki uticaj na proces izgradnje mira i pomirenja u postkonfliktnim društvima.



On smatra da pomirenje na ovom prostoru zavisi od spremnosti društava i političkih lidera da idu tim putem.



Sino je upozorio da je za EU neprihvatljiva retorika prošlosti i mržnje, kao i veličanje ratnih zločina.



Konferencija je okupila 200 učesnika, a njen osnovni cilj je bio, kako je navedno, da posle okončanja rada Haškog tribunala način rada tog suda i njegova pravila treba da se nastave primenjivati kroz rad nacionalnih i međunarodnih sudova.