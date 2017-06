UN: Broj stanovnika do 2050. preko devet milijardi

Indija će po broju stanovnika premašiti Kinu za sedam godina, dok se očekuje da Nigerija pre 2050. postane treća najmnogoljudnija zemlja na svetu i pretekne SAD, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija (UN).

U izveštaju Ekonomskog i socijalnog komiteta UN navodi se da će svetska populacija sa sadašnjih skoro 7,6 milijardi stanovnika porasti na 8,6 milijardi do 2030. godine, 9,8 milijardi do 2050. i 11,2 milijarde do 2100.

Broj stanovnika na Zemlji svake godine poraste za 83 miliona ljudi. Takav trend će se nastaviti, upkos činjenici da se od 1960-ih fertilitet kontinuitano smanjuje.

Direktor sektora za populaciju Džon Vilmont rekao je da izveštaj uključuje informacije o populaciji 233 zemalja sveta. Vilmont je rekao da broj stanovnika u Africi brzo raste, dodajući sa se očekuje da će do 2050. godine polovina svetke populacije živeti u tom delu sveta.

Prema njegovim rečima, može se očekivati smanjenje broja stanovnika u Evropi. Polovina svetske populacije do 2050. godine biće koncentrisana u samo devet zemalja - Indiji, Nigeriji, Kongu, Pakistanu, Etiopiji, Tanzaniji, SAD, Ugandi i Indoneziji, navodi se u izveštaju.

Zemlje su poređane po "očekivanom doprinosu rastu svetske populacije". U istom periodu broj stanovnika 26 afričkih zemalja biće udvostručen.