Saudijski kralj izabrao novog nasljednika prijestolja

Saudijski kralj Salman proglasio je svog sina princa Mohameda bin Salmana za nasljednika prijestolja umjesto svog rođaka princa Mohameda Bin Najefa, koji je smijenjen.

Mohamed bin Salman postao je zamjenik premijera, a zadržao je položaj ministra odbrane i ostale funkcije, navodi se u kraljevskom ukazu koji je prenijela državna agencija SPA.

Mohamed bin Najef se zakleo na vjernost novom prijestolonasljedniku, javila je državna televizija.

On je do sada bio šef protiverorističke službe i uspio je da suzbije kampanju bombaških napada Al kaide od 2003. do 2006. godine. Sada je smijenjen sa svih položaja.