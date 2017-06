Vučić: Brnabić nije marioneta, ali neće moći da odlučuje bez stranaka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da kandidatkinja za premijerku Ana Brnabić nikada nije bila ničija marioneta, ali da neće moći da donosi odluke bez političkih stranaka.

On je u intervjuu za RTS rekao da su “političke stranke osnova političkog života i demokratije”. Ocenio je i da napadi na Branabić predstavljaju “napade na njega i Srpsku naprednu stranku”.

Vučić je rekao i da su „mnogi loše reagovali“ na predlog da ona sastavi novu vladu i da je bio „izložen različitim pritiscima“.

Osim Dragana Markovića Palme, od kojeg očekuje da promeni stav, rekao je da ni unutar Srpske pravoslavne crkve, kao i patrijarh Irinej i mnoge srpske vladike, nisu oduševljeni izborom Ane Brnabić, ali da zna da i oni, kao i Marković, „znaju šta je država i uvek gledaju kako da budu uz državu“.

Lider Srpske napredne stranke izjavio je da će napustiti partiju, ali nije naveo kada, rekavši da će u SNS-u ostati "još neko vreme".

Vučić je naveo i da je "zabrinut zbog unutrašnje političke situacije u Prištini", ali da se Briselski dijalog mora nastaviti zbog bezbednosti Srbije. On je dodao da Ana Brnabić nedovoljno poznaje taj teren i da su za to potrebne godine iskustva. Naveo je i da direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić želi da se "skloni sa pozicije, ali da će ga moliti da ostane u briselskim razgovorima jer "on poznaje sve finese".

Kao svoj veliki neuspeh tokom mandata na mestu predsednika vlade, Vučić je naveo to što nije završen klinički centar u Nišu, ali i to što “nije odbranio gradonačelnika Beograda od napada za koje je stiglo i dosta novca iz inostranstva”.

"Ja sam poklekao i to sebi ne mogu da oprostim, smatram ga ubedljivo najboljim gradonačelnikom u poslednjih 30 godina. Ja ne vidim nijedan neuspeh Siniše Malog", kazao je Vučić.

Vučić je najavio da će na njegovu inaguraciju, 23. juna u Beogradu, doći lideri regiona hrvatska predsednica Kolinda Grabar Kitarović, tri člana predsedništva BiH, kao i predsednici Crne Gore i Makedonije, ali i brojni državnici iz sveta.

Najavio je i da nemačka kancelarka Anegela Markel i predsednik Nemačke Valter Štajnmajer, kao izaslanika u Beograd šalju bivšeg kancelara Gerharda Šredera.

Vučić je najavio da će inauguraciji prisustvovati bivši predsednici države Milan Milutinović i Zoran Lilić, da očekuje da će doći Borislav Jović, a da je Vojislav Koštunica sprečen.

On je rekao i da će u julu u Turskoj razgovarati s turskim predsednikom Redžepom Taipom Erdoganom, posle čega će uslediti uzvratna poseta Beogradu. Vučić je rekao da očekuje da će u Turskoj razgovarati i sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Vučić se je najavio da će se 17. jula u Vašingtonu susresti sa potpredsednikom SAD Majkom Pensom.