Vučić: Sami odlučujemo o Rusko-srpskom centru u Nišu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija sama donositi odluke vezane za Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu i status zaposlenih u tom centru.

Vučić je ovo rekao povodom ranije izjave ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Kajla Skata da "ima dobrih razloga za zabrinutost" zbog postojanja Rusko-srpsko centra u Nišu, te da je pitanje za Vladu Srbije šta misle da oni (Rusi) zapravo rade u tom centru".

„Ne zanima me šta oni veruju i šta bilo ko drugi veruje, važno je šta verujemo mi jer je to (Centar) na teritoriji Srbije, i mi ćemo suvereno donositi odluku po tom pitanju. Videli ste kakvu smo odluku imali, videće i ubuduće kakvu ćemo imati, ali ćemo je sami donositi“, rekao je Vučić.

Iako od osnivanja Rusko-srpskog humanitarnog centra, ruski zvaničnici traže potpisivanje sporazuma prema kojem bi zaposleni u ovom Centru dobili sličan diplomatski status kakav na teritoriji Srbije imaju pripadnici NATO, to se do sada nije dogodilo, iako se za to zalagao bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić.

Smešten na nekoliko stotina metara od niškog aerodroma i na gotovo podjednakoj udaljenosti od autoputa, Rusko-srpski centar, odakle zvanično Rusi kreću u pomoć u vanrednim situacijama i slučajevima elementarnih nepogoda i tehnoloških havarija, ne prestaje da izaziva nagađanja da li se iza svega ipak krije namera Moskve da se vojno infiltrira na ovom, članicama NATO-a okruženom, prostoru.