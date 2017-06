Danas Zagreb Pride

Pod sloganom "Slobodan život počinje ponosom" u Zagrebu se danas, u poslijepodnevnim satima, održava šesnaesta Povorka ponosa LGBTIQ osoba i obitelji.



Organizatori Zagreb Pridea poručuju da se većina LGBTIQ osoba u Hrvatskoj ne osjeća sigurno 'biti out' u obitelji, u školi, na poslu što, kako naglašavaju, znači da se još uvijek ne čini dovoljno da jednakost i sigurnost bude zajamčena svima.



"Okupit ćemo se kako bismo poručile i poručili da je život kakav želimo – slobodan život. Kako bismo mogle zaista živjeti slobodno, moramo moći biti otvorene oko svojeg rodnog identiteta i spolne orijentacije, a da bismo mogle biti otvorene, moramo imati materijalnu sigurnost i neovisnost. To koliko se osobe osjećaju sigurno 'biti out' u različitim kontekstima, pokazatelj je toga koliko hrvatsko društvo zaista jamči ustavne vrijednosti jednakosti, prava i slobodu za sve", ističu.



Uz tjelesnu autonomiju, slobodu seksualnosti te društveno i pravno priznanje rodnog identiteta, iz Zagreb Pridea zahtijevaju da se socijalna prava temelje na potrebama pojedinke i pojedinca, a ne na formi obitelji i zajednice u kojoj se živi te da se zločini iz mržnje prema LGBTIQ osobama efikasno procesuiraju i kažnjavaju, prenosi Hina.



Zahtijevaju da se osigura slobodan i siguran život za sve mlade – od zlostavljanja u obitelji i u školi.



"Zahtijevamo društvo solidarnosti u kojemu će svatko reagirati pri svjedočenju siromaštvu, nasilju i diskriminaciji prema bilo kome", navode, između ostalog, organizatori Povorke.



Zagreb Prideu pridružit će se diplomati 15-ak zemalja akreditiranih u Hrvatskoj.