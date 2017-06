Svetozar Marović dobio još godinu zatvora jer nije platio novčanu kaznu

Zbog toga što na vrijeme nije platio novčanu kaznu na koju je, pored zatvorske, osuđen kao šef organizovane kriminalne grupe, nekadašnji visoki državni i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista, Svetozar Marović robijaće godinu duže.

To je potvrdila portparolka Višeg suda Aida Muzurović.

Marović je osuđen na tri godine i 10 mjeseci zatvora, 100.000 eura novčane kazne i obavezan je da vrati preko milion eura državi.

Marovićev advokat Zdravko Begović u isto vrijeme je najavio kako će njegov branjenik “relativno brzo” doći u Crnu Goru na odsluženje kazne i da je nezvanično dobio informaciju o preinačenju kazne njegovom branjeniku.

Begović, za Antenu M, objašnjava da Marović nije imao i nema namjeru da ne plati novčanu kaznu:

„Glavni razlog što to nije uradio je njegovo loše zdravstveno stanje. U takvom stanju njemu nije padalo na pamet da razmišlja o tome. Čak je, što se moglo vidjeti, radio na svoju štetu, jer je ta kazna pretvorena u kaznu zatvora od godinu“, navodi Begović.

Marovićev advokat, međutim, kaže da je rješenje moguće opozvati.

„Onog trenutka kada Marović plati novčanu kaznu od 100.000 eura rješenje se može opozvati i ta kazna zatvora može prestati da važi“, objašnjava Begović.

Svetozar Marović ne bježi od izdržavanja kazne.

„Nedavno sam vam saopštio da očekujem da će moj branjenik uskoro doći u Crnu Goru na izdržavanje kazne. To je bio proizvod moje komunikacije sa Marovićem. Ponavljam da će to i učiniti kada njegovo stanje bude normalizovano do mjere da, nesmetano po zdravlje, može početi izdržavanje kazne zatvora. Ne mogu da preciziram kada, ali očekujem u što skorije vrijeme” , rekao je advokat Begović.