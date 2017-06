Premeštene izbeglice iz starog aerodroma u Atini

Grčka policija evakuisala je danas više stotina izbeglica iz improvizovanog skloništa postavljenog u kompleksu napuštenih zgrada starog aerodroma u Atini koji će biti rekonstruisan, javlja Associated Press (AP).



Prilaz tom mestu kod aerodroma "Elinikon" blokiran je jutros i više desetina policajaca stajalo je sa strane dok je oko 600 migranata ulazilo u autobuse kojima su se uputili ka izbegličkim kampovima u drugim delovima Grčke.



Policija je navela da će oko 350 ljudi, uglavnom porodica, otići u kamp u gradu Teba, oko 70 kilometara severozapadno od Atine, dok će izbeglice koje su same na putu upućene u Derveni, oko 140 kilometara zapadno od glavnog grada Grčke.



Tokom evakuacije nije došlo do nasilja.