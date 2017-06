Mej i Korbin različito o načinu izlaska Velike Britanije iz EU

Britanska premijerka Tereza Mej i lider britanske opozicije Džeremi Korbin izneli su danas, u kampanji za parlamentarne izbore 8. juna, različite stavove o najboljem načinu izlaska njihove zemlje iz Evropske unije.

Mejova je rekla svojim pristalicama na predizbornom skupu u severnoj Engleskoj da će prošlogodišnja referendumska odluka Britanaca da napuste EU omogućiti mnoštvo novih prilika, ako birači odluče da ona ostane premijerka.

"Ako tako odluče, uverena sam da možemo zajedno ispuniti obećanje o Bregzitu i izgraditi snažniju, pravedniju i prosperitetniju Britaniju nego što je danas", rekla je Tereza Mej.

Iako nedavna istraživanja javnog mnjenja pokazuju da se ubedljiva prednost njene Konzervativne partije nad Laburističkom partijom znatno smanjuje poslednjih dana, ona se još uvek drži strategije da fokus njene kampanje bude na lideru laburista Korbinu, za kojeg kaže da je nesposoban da vodi pregovore s EU o Bregzitu koji treba da počnu krajem juna, prenosi Asošijeted pres

"On ne veruje u Britaniju. On nema plan. On nema ono što je potrebno", rekla je Mej za Korbina.

Džeremi Korbin rekao je danas da Tereza Mej i njeni konzervativci izlažu britansku ekonomiju riziku, zauzimajući nepotrebno tvrd stav prema EU povodom uslova za Bregzit, što bi moglo da dovede do sloma tih pregovora.

On je naveo da bi napuštanje EU bez sklapanja novog trgovinskog sporazuma bio najgori mogući ishod koji bi mogao da dovede do gubitka visoko plaćenih radnih mesta u Velikoj Britaniji.

"To bi značilo previsoke carine na robu koju izvozimo, na primer, dodatnih 10 odsto na izvoz automobila, uz rizik da ključni proizvođači napuste (Veliku Britaniju) i odu na evropsko kopno", rekao je Korbin.