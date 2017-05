Crnogorski poslanik protjeran iz Rusije, vratio se u Crnu Goru

Poslanik crnogorskog parlamenta i visoki funkconer Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković, deportovan je jutros iz Moskve u Crnu Goru, nakon što je noć proveo u tranzitnoj zoni ili „ničijoj teritoriji“ na aerodromu Domodedovo.

Miodrag Vuković je putovao iz Crne Gore, preko Moskve za Minsk gdje se održava parlamentarni skup Centralno-evropske inicijative.

Granična policija Rusije je zadržala Vukovića na aerodromu i ukazali mu da je on za vlasti te zemlje persona non grata.

Vuković nije mogao da napusti Moskvu do jutros, kada se ukrcao za let do Tivta.

Vukovićevo zadržavanje i zabrana za ulazak na teritoriju Rusije pokazuje da je ta zemlja formirala spisak osoba iz Crne Gore koje nisu dobrodošle u Rusiju.