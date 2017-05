Jusufspahić: Očekujemo objašnjenje o rušenju džamije u Zemunu

Beogradski muftija Mustafa Jusufspahić izjavio je danas da Islamska zajednica Srbije očekuje objašnjenje o rušenju njihovog verskog objekta u beogradskoj opštini Zemun, prenosi Beta.

"Očekujem da nas u ovim danima premijer Vlade Aleksandar Vučić primi na sastanak koji smo zatražili. Očekujemo da nam se objasni zašto se nad nama danas primenjuje nekakav ratni plan sa ogromnim brojem oklopnjača i čime smo mi to zaslužili", rekao je Jusufspahić u Bajrakli džamiji u Beogradu.

U Zemun Polju protekle noći srušena je nelegalno izgrađena džamija koju je podigla Islamska zajednica. Kako je prenela Televizija N1, akcija rušenja počela je između tri i četiri sata posle ponoći, kada su jake policijske snage i Žandarmerija blokirale naselje. Rušenje verskog objekta bilo je planirano za juče, ali se okupio veliki broj građana koji su to sprečili.

Jusufspahić je rekao da za 47 godina koliko živi u Beogradu, Islamska zajednica nije dobila nijednu dozvolu za izgradnju bilo kog prostora, pa čak ni molitvenog.

On je upitao hoće li mu neko objasniti zašto je to tako.

"Mi grešimo kada gradimo nelegalno, kao i 50 odsto celokupnog stanovništva u ovoj zemlji. To je urbanistički problem, ali ne bi smeo da bude politički problem. Ali to jeste politički problem", rekao je on i dodao da nije korektno da se opština Zemun tako ophodi prema muslimanima Beograda.

Upitao je i zašto u okolini tog verskog objekta nijedan drugi nema građevinsku dozvolu.

"Zar samo baš mi morali - objekat nema komercijalnu vrednost, ni trgovačku priču, već je versko obrazovnog karaktera i tu želimo da naš najsiromašniji sloj ljudi sačuvamo od ulice da ne postanu socijalni problem cele društvene zajednice", rekao je Jusufspahić.

On je upitao zašto grad Beograd uskraćuje slobodu veroispovesti ako to država garantuje.

"Zar mislite da ja treba da se klanjam na ulici da bi pokazao kako je ovaj grad kosmopolitski", rekao je on i pozvao vernike na smirenost "u ovim teškim danima", ali "svečarskim danima za muslimane".