Umro veliki britanski glumac Roger Moore

Britanski glumac Sir Roger Moore umro je u 89 godini, objavila je obitelj na Tweeteru.

Kraće vrijeme borio se sa tumorom. Umro je u Švicarskoj gdje je živio posljednjih godina.

''Znamo da će se naša ljubav prema njemu povećati diljem svijeta preko ljudi koji ga poznaju putem filma i televizije te po strastvenom radu za UNICEF'', stoji u saopćenju njegove obitelji.

Tokom karijere ostvario je niz filmskih uloga, a ljubitelji filma pamtiće ga po ulozi Jamesa Bonda kojeg je igrao u nekoliko filmova.

Prvi filim u kojem je Moore glumio Bonda bio je Live and Let Live iz 1973. godine, a slijedili su The Man With Golden Gun (1974.), The Spy Who Loved Me (1977.), Moonraker (1979.), For Yours Eyes Only (1981.), Octopussy (1983.) i A View to a Kill (1985.).

Osim toga, poznat je i po ulozi Simona Templara u TV seriji Svetac koja ga je lansirala prema Bondu.