Darmanović: Prijateljstvo s Rusijom mit iz prošlosti

Crna Gora u Rusiji nema uzor za demokratski sistem, a mit o tradicionalnom prijateljstvu vezan je za dalju prošlost, ocijenio je ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, poručujući da članstvo u Evropskoj uniji (EU) i NATO-u nije hir političara, već državno opredjeljenje.

On je ocijenio da u Crnoj Gori podjele postoje odavno i da su se nekad kretale drugim linijama, a da su u novijoj političkoj istoriji najviše bile izražene kroz podjelu oko državnog statusa.



„To je imalo refleksije i na pitanje identiteta, tako da su to stari društveni rascjepi iskazani na novom pitanju, a to je ovoga puta članstvo u NATO. Ovo pitanje, zapravo, zasijeca mnogo dublje nego što je obično članstvo u jednoj vojno-političkoj organizaciji“, rekao je Darmanović u intervjuu agenciji MINA.

On smatra da se radi o podjelama koje simbolizuju opredjeljenje za tradicionalistički kurs ka istoku i modernizatorski kurs ka vrijednostima zapadnih demokratija.



„Isti ili slični društveni i politički rascjepi ranije su bili izraženi kroz pitanje etničkog identiteta (crnogorstvo – srpstvo), i kroz viđenje državnog statusa (independizam – federalizam). U ovom momentu, u osnovi isti protivnici sukobili su se na opredjeljenju za ili protiv NATO-a, što je zapravo samo nova bitka starih istorijskih i političkih rivala. Pri tome su se mijenjali spoljni učesnici. Protivljenje vrijednostima savremenih demokratskih društava je krajem prošlog stoljeća u Crnoj Gori imalo pokrovitelje u Srbiji, naročito pod Miloševićevim režimom, a danas je tu ulogu preuzela Rusija“, rekao je Darmanović.



Kako je kazao, tadašnji protivnici crnogorske nezavisnosti i zapadnih vrijednosti zapravo su samo promijenili lik vođe.

„S tim što im se čini da danas imaju mnogo snažnijeg saveznika i moglo bi se reći da zapravo u Putinu vide Miloševića, samo mnogo jačeg i moćnijeg, jer je mnogo moćnija zemlja u pitanju“.



„Članstvo EU i NATO nije hir garniture političara iz posljednjih par godina, već trajno opredjeljenje zapisano u Deklaraciji nezavisnosti, kad su građani 21. maja glasajući za nezavisnost istovremeno glasali i za buduće članstvo Crne Gore u EU i NATO “, naveo je Darmanović.