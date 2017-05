Tužilaštvo BiH istražuje informacije o mogućem atentatu na Mektića

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet na osnovu informacija iz Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH o pripremi atentata na ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića.

Informaciju o formiranju predmeta potvrdio je glasnogovornik Tužilaštva BiH Boris Grubešić.



Podsjećamo, OSABiH uputila je depešu svim policijskim agencijama, u kojoj je navedeno da se priprema atentat na ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića.



U aktu OSA-e navedeno je da ta agencija posjeduje pouzdane informacije, zasnovane na najmanje tri izvora, da kriminalne grupacije s područja BiH i zemalja iz okruženja pripremaju ubistvo ministra sigurnosti.



Mektić je ranije u izjavi za Klix.ba kazao kako ga nije strah, ali da prijetnje doživljava ozbiljno.



"Nije me strah i ne bojim se, ali kao svaki normalan čovjek doživljavam to ozbiljno. Agencije će sve to da provjere i sigurno će utvrditi da li je osnovano i na koji način je uopće do toga došlo", rekao je Mektić.