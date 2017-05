Irski premijer najavio ostavku

Na čelu manjinske vlade obilježene nepopularnim mjerama irski premijer Enda Kenny je u srijedu najavio ostavku do 2. juna, do izbora nasljednika na čelu stranke Fine Gael.



"Prošle godine sam rekao da neću voditi Fine Gael na sljedećim općim izborima. Odlučio sam danas provesti u djelo tu odluku", naveo je premijer u saopćenju najavivši da će napustiti vodstvo Fine Gael od srijede u ponoć, no da će obavljati funkciju do izbora nasljednika, prenosi Hina.



Enda Kenny je izabran za premijera 2011. i reizabran u maju 2016. nakon više od dva mjeseca blokade. Ali bez političke većine u parlamentu, vođa stranke Fine Gael je izdržao na čelu krhke irske vlade samo godinu dana. Kenny (66) je vratio ekonomiju zemlje u smjeru napretka programom drakonskih mjera štednje.