Vučić od kineskog premijera tražio pomoć za RTB Bor

Premijer Aleksandar Vučić u razgovoru s kineskim premijerom Li Kećijangom u Pekingu rekao je u utorak da su gotovo svi projekti koje je Srbija potpisala u poslednjih godinu dana, projekti potpisani s kineskim kompanijama i zamolio za pomoć oko RTB Bor, saopšteno je iz Vlade Srbije.



Vučić je pozvao Lija da u decembru, tokom boravka u Mađarskoj na sastanku CEEZ 16+1, dođe na granicu Srbije i Mađarske i da s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom otvori radove na jednoj od ključnih putnih komunikacija - pruge Beograd-Budimpešta.



Premijer Vučić je rekao da je Srbija s velikom radošću prihvatila učešće u projektu "Jedan pojas, jedan put" jer je on, kako je naveo, "najznačajnije mesto za rešavanje ne samo problema putne, železničke i aerodromske infrastrukture već put kojim se rešava odnos mira i budućnosti, gde drugačiji narodi, druge religije, mogu da se razumeju i da žive zajedno".



Li je rekao da su Srbija i Kina prijatelji koji se oslanjaju i veruju jedni drugima, navodi se u saopštenju.



"Nadam se da će naša saradnja doneti i ekonomsku dobit narodima naših država. Nadam se da možemo da proširimo oblasti saradnje. Do sada smo imali uspeha u svemu što smo zajedno radili", rekao je Li.



Kineski premijer je rekao da je srpska strana veoma brzo napredovala u pripremnim radovima oko brze pruge Beograd-Budimpešta i zahvalio Vučiću na pozivu da prisustvuje početku radova.



Vučić je Lija zamolio i za pomoć oko uspostavljanja direktne avio-linije za Beograd, na šta je Li rekao da je direktna linija sada moguća, jer je saradnja dve zemlje jača i razmena ljudi je veća, tako da bi taj let bio veoma koristan.



Vučić večeras završava posetu Kini susretom s predsednikom Si Đinpingom