Skupština Srbije: Odbijen zahtjev za smjenu Maje Gojković

Skupština Srbije danas je odbila u dnevni red uvrstiti zahtjeve opozicije za smjenu predsjednice parlamenta Maje Gojković.

Zahtjev za smjenu obrazložio je šef poslaničke grupe Demokratske stranke Goran Ćirić, a predsjednica parlamenta je prije stavljanja na glasanje tog zahtjeva rekla: "Čekajte da vidimo koliku podršku u parlamentu imate, a ne na ulici. U parlamentu kao i u svim drugim državama sveta kojima težite".



Predsjednik pokreta Dosta je bilo Saša Radulović rekao je novinarima u Skupštini da Gojković uporno krši sva pravila, bez ikakvih posledica, javlja agencija Beta.



On je kao primjere kršenja pravila naveo objedinjavanje velikog broja točaka, koje međusobno nisu povezane, ali i to što taj pokret na 30 postavljenih pitanja upućenih njoj i Vladi Srbije od početka ovog saziva parlamenta nije dobio još ni jedan odgovor, iako je obaveza da to učine u roku od 15 dana od postavljanja pitanja.



Radulović je kazao da je nedopustivo i što stručnim saradnicima tog pokreta, kao i saradnicima drugih poslaničkih grupa nije dozvoljeno da udju u parlament, a da razloga za to od Sekretarijata Skupštine još nisu dobili.



Upitan da li misli da li će možda posebna sjednica o smeni Maje Gojković možda ipak biti održana, s obzirom na njeno obećanje, on je kazao da misli da je jedini način da se takvo bahato ponašanje promjeni, da takve priče budu na naslovnim stranama novina i glavne vijesti u informativnim emisijama.



"Ako ne bude pritiska javnosti, onda sva obećanja koja daje recimo i Maja Gojković biće ignorisana bez ikavih posledica", naveo je Radulović.