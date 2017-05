Cucić: Oko 400 migranata iz centra Beograda ide u prihvatne centre

Komesar Srbije za izbeglice i migracije Vladimir Cucić izjavio je danas da je u centru Beograda ostalo 450 do 460 migranata koji čekaju da budu premešteni u neki od prihvatnih centara, prenosi Beta.



On je za Radio-televiziju Srbije kazao da očekuje da prebacivanje migranata bude završeno danas ili do sutra uveče.



"Od 1.200 ljudi koliko je bilo kada smo ovu akciju počeli u nedelju, sada je ostalo oko 450 - 460. Oni će u skladu s programom koji smo napravili, dobiti raspored po centrima, gledaćemo da nijedan od centara ne bude posebno opterećen", rekao je Cucić.



Cucić je dodao da se iz parka kod Ekonomskog fakulteta i objekata iza Beogradske autobuske stanice migranti premeštaju uz svoju saglasnost, opredeljujući se gde će ko ići.



Dodao je da u prihvatni centar u Krnjači odlaze isključivo maloletnici. "Granica je bila 15 godina, pomerićemo je na 18 godina. Ne možemo da dopustimo da za sada ubacujemo bilo koga drugog", rekao je komesar.