Čović: Izborni zakon ćemo definitivno promijeniti, imamo i rezervne planove

Član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović nakon današnje sjednice Predsjedništva BiH kazao je da je uvjeren da će u narednom periodu biti izvršene izmjene Izbornog zakona, a osim prijedloga koji je uputila njegova stranka, imaju i rezervne planove za izmjenu tog zakona.

"Uvjeren sam da ćemo završiti priču o izmjeni Izbornog zakona, jer jedan narod ne treba drugome birati predstavnike u vlasti. Ništa drugo ne mijenjamo, već samo kako izbjeći procedure da prije svega Bošnjaci ne biraju predstavnike Hrvatima i obrnuto. Mi ćemo nakon izbora 2018. godine svakako morati mijenjati Ustav BiH", kazao je Čović.



Dodao je da za izmjene Izbornog zakona postoji nekoliko modela, a da je HDZ predložio samo jedan način.



"Apelujem da dođemo do rješenja, što i prema odluci Ustavnog suda BiH moramo uraditi u prvih šest mjeseci ove godine. Bili bismo naivni kada bismo vam sada otkrivali plan B i C po pitanju izbornog zakona BiH. Ako ovaj prijedlog nekome nije dobar i ako neko misli da se ovim dijeli FBiH, imamo i mnogo drugih prijedloga gdje nema nikakvih podjela. Izmjene izbornog zakona ćemo sprovesti, ako ne planom A, onda planom B ili C", kategoričan je bio Čović.