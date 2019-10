Željko Komšić u Beogradu: Dosta smo se svađali

Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić rekao je u Beogradu da je puno pokidanih veza između zemalja regiona, „što zbog prošlosti, što zbog nedostatka političke volje“, te da je vreme da otvorena pitanja „riješavamo kao dobre komšije“.

„Svi znamo da i Evropska unija od nas traži regionalnu saradnju i svi znamo da to podrazumijeva veliki posao u masi oblasti sve sa ciljem da život u ovoj regiji bude što bolji i lakši. Ali ako je razlog da se posvetimo regionalnoj saradnji da bi se dokazali nekome, onda je to ćorav posao“, rekao je Komšić na okruglom stolu u organizaciji Foruma za etničke odnose, čija su tema bili Evropska unija, Zapadni Balkan i regionalna saradnja.

Navodeći da su mnoga pitanja i dalje otvorena, Komšić je rekao da je njihovo rešavanje neophodno radi lakšeg života građana.

„Trenutno u regiji imamo neka vrlo teška pitanja kao što je otežavanje kretanja običnih ljudi, uvođenje taksi od strane Kosova na robu koja dolazi iz Srbije i BiH. To sigurno nije potrebno riješavati da bi se mi dokazali, bilo Vašingtonu, bilo Briselu. To su stvari koje treba da radimo sebe radi. Moja namjera je da ovdje u Beogradu kažem da mi u Bosni i Hercegovini, ali i vi u Srbiji moramo malo zasukati rukave i riješiti neke stvari koje već dugo vremena opterećuju odnose naše dvije zemlje. Vrijeme je da to dobre komšije i susedi riješe između sebe“, rekao je Komšić.

Pozdravio je to što će u utorak članovi Predsedništva Bosne i Hercegovine, zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom u Sremskoj Rači prisustvovati polaganju kamena temeljca za izgradnju auto-puta Beograd-Sarajevo.

„To je odlična stvar i to jeste prioritet, povezati ljude i ubrzati komunikaciju između njih. Ali, dajte da se mi vratimo našem dijalogu. Ne treba nam predsjednik druge zemlje, ma koliko ona bila prijateljska i nama i vama, da riješava neke stvari. To mi treba da riješavamo između sebe. Dajte da skupimo hrabrosti da otvoreno govorimo o nekim stvarima, dajte da podržimo jedni druge. Da budemo pravi prijatelji. Dosta smo se svađali“, rekao je Komšić.

Infographic: Infografika: Trasa autoputa Sarajevo - Beograd

On je podržao ideju o „mini Šengenu“ između zemalja regiona.

„Ima mjesta za dobre odnose ako se to hoće, a mislim da nam to i treba. Hoćemo li uspjeti, vidjećemo. U svoje ime vam kažem da sam na to spreman bez obzira na teške riječi koje su nekada pale, koje sam i ja izgovorio, a koje su i meni upućene“, naveo je Komšić.

On je rekao i da je nakon izbora za Evropski parlament stigla poruka da će Evropska unija zadržati strateško opredjeljenje kada je reč o proširenju na Zapadni Balkan, ali da to više nije prioritet.

Navodeći da sa istoka „dolaze neki drugi uticaji“, ocenio je da će EU ostati „čvrsta i dosledna“ u onome što pre članstva traži od zemalja regije.