Politička scena u Crnoj Gori: Sve dalje od dijaloga

Prošao je još jedan buran dan u pravnom i političkom životu Crne Gore, koga su obilježili politički protesti i tenzije zbog skidanja imuniteta dvojici opozicionih poslanika, a potom i naizgled kontradiktorne odluke nadležnih tužilaštava o određivanju pritvora poslanicima. Sve ovo otvara pitanja političkih i pravnih posljedica nakon ovih događaja.

Politička kriza u Crnoj Gori koja je najdublja od obnove nezavisnosti, dodatno je produbljena nakon dešavanja vezanih za potencijalno hapšenje i procesuiranje opozicionih poslanika, protesta opozicije, bojkota izbora u Nikšiću od strane cjelokupne opozicije, sukoba i teških riječi na relaciji Demokratski front - vladajuće stranke. U ovom trenutku je neizvjesno na koji način će kriza biti razriješena jer Specijalno tužilaštvo tereti opozicione poslanike da su željeli nasilno da preuzmu vlast na dan parlamentarnih izbora.

Prema riječima izvršnog direktora Instituta alternativa Steva Muka, neizvjesno je kada će se istraga tužilaštva okončati što izaziva političke tenzije i posljedice:

"Ovdje se zaista postavlja pitanje na koji način ovakva jedna kriza može da se prevede u neki institucionalni dijalog. Ja se bojim da je to u ovom slučaju teško moguće ili nemoguće nakon svega što se izdešavalo, bez neke vrste spoljne pomoći i dobrih usluga u vezi sa tim dijalogom. Tu vjerovatno možemo računati samo na mogućnost proaktivnog djelovanja EU, što do sada nismo vidjeli. Odnosno, što je na neki način bilo odbijano. ali ja vjerujem, kako se ova kriza bude razvijala iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan, da je tako jedno učešće EU i njihovih predstavnika u pokušaju da se do institucionalizacije dijaloga između vlasti i opozicije neophodno."

Komentarišući najavu Specijanog tužilaštva o određivanju pritvora opozicionim poslanicima koji su izazvali proteste i tenzije, zatim nalog Vrhovnog državnog tužilaštva o bespotrebnosti pritvora za opozicionare, Zoran Vujičić iz Građanske alijanse kaže da to otvara veliki broj pitanja čiji izostanak odgovora dovodi do nesigurnosti građana u rad institucija.

"Svakako da mi kao mlada država još uvjek gradimo institucije. I definitvno ovo pokazuje da su naše institucije još uvjek nedovoljno jake, odnosno nemaju još uvjek snage i kapaciteta da se odupru svim vrstama pritisaka. Na ovome mora da se radi, Crna Gora mora u budućem periodu mnogo više da izgrađuje institucije i kapacitete kako bi sve radili u skladu sa zakonom", rekao Vujičić.

Činjenica je, da je tužilaštvo involvirano u jedan slučaj koji ima svoju političku dimenziju. Ako tužilaštvo tvrdi da su lideri jedne političke grupacije odgovorni za protivzakonit rad, to ima političke posljedice, kaže Stevo Muk. Zato je, prema njegovim riječima, bitno da slučaj "državnog udara" dobije sudski epilog na kojem će se utvrditi istina.

"Činjenica je da, kako smo do sada vidjeli, nije bilo dovoljno efikasno ni dovoljno brzo. Informacije koje su dolazile svih ovih mjeseci iz tužilaštva i institucija, a sa druge strane i zahtjev za lišavanjem slobode poslanika, unijeli su dodatnu sumnju i dodatnu zabrinutost jednog dijela javnosti. To je dodatno produbilo i polarizovalo odnos javnosti prema tužilaštvu. Sve to jeste u velikoj mjeri opterećeno i ispolitizovano i budi sumnju u vjerodostojnost rada institucija, što ni ranije nije bilo na visokom nivou. Cijelom ovom pričom i aferom koja traje, je dodatno dovedeno u pitanje", rekao je Muk.