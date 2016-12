Parlament bez opozicije, servis Vlade?

Nekadašnji Dom lordova, kako se sa uvažavanjem govorilo o crnogorskom parlamentu, u situaciji kada njegov rad bojkotuje cjelokupna opozicija, ovih dana kao da se transformisao u puku glasačku mašinu, u kojoj gotovo pa i da nema disonantnih tonova. To je najbolje ilustrovalo jučerašnje eskpresno usvajanje Zakona o budžetu, oko kojeg se po pravilu svake godine lome poslanička koplja.

Da li to znači da bi nastavak opozicionog bojkota najviši zakonodavni dom doveo u poziciju opasnu po svaku demokratiju, a to je da postane puki servis izvršnoj vlasti?

"Na samom početku, nažalost već standardan, jer sam očekivao da će oni uvažiti taj naš poziv ranije, pozivam i predstavnike opozicije da nam se pridruže, da učestvuju u radu, i u radnim tijelima i na plenumu. I da time doprinesu kvalitetnim sugestijama, diskusijama i još kvalitetnijem radu parlamenta" - tako je predsjednik Parlamenta Ivan Brajović na početku i današnje skupštinske sjednice ponovio mantru o pozivu opoziciji da se vrati u poslaničke klupe.

No, slika poluprazne plenarne sale i juče je izašla iz najvišeg crnogorskog zakonodavnog doma i to u danu kada se raspravljamo o jednom od najvažnijih zakona, onom o budžetu kojim se reguliše finansijski krvotok svake zemlje.

Dok se ranijih godina poslanička rasprava o tom dokumentu otezala danima, uz oštru polemiku i razmjenu argumentacije 'za' i 'protiv', jučerašnja priča o budžetu trajala je jedva sat, uz gotovo pa jednoobrazan stav predstavnika vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS) i partija koje sa njom tvore novu skupštinsku većinu.

Kako tu činjenicu komentariše politička analitičarka Daliborka Uljarević iz Centra za Građansko obrazovanje?

Koliko izostanak prave debate o tako važnom dokumentu kao što je državni proračun pokazuje da duh parlamentarizma, u uslovima bojkota kompletne opozicije, počinje da se urušava?

"Skupština u kojoj nije zastupljena čitava lepeza mišljenja građanki i građana koji su glasali, gubi svoj smisao. To ilustrativno vidimo ovih dana, kada izostaje suštinska rasprava o nekim od ključnih zakonskih tekstova kakav je, par exelance, Zakon o budžetu, a koji će itekako oblikovati živote tih istih građana i građanki u 2017 godini", konstatuje Daliborka Uljarević.

Neka ih njihovi birači vraćaju u Skupštinu

Sa druge strane, od početka rada nove Skupštine, predstavnici nove poslaničke većine trude se da ubijede javnost kako zakonodavna grana crnogorske vlasti može imati uspješan rad i u novima okolnostima.

Tako je, čim je stupio na dužnost, novi šef državnog parlamenta Ivan Brajović, iz redova Socijaldmokrata (SDP), konstatovao kako Skupština može biti efikasna i pored bojkota 39 poslanika opozicije.

U najnovijoj izjavi poslanik vladajuće DPS Predrag Sekulić ocijenio je kako opozicioni bojkot Parlamenta ni u jednom dijelu ne ugrožava unutrašnju političku stabilnost. Na pitanje novinara lista Pobjeda postoji li način da vladajuća većina privoli opoziciju da se vrati u Skupštinu, Sekulić je poručio kako je to posao za opozicione birače koji su ih glasali.

Koliko pokušaji relativizovanja činjenice da Parlament radi u krnjem sastavu mogu biti kontraproduktivni, pogotovo ako smo gotovo pa zaboravili na upozorenje Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana, tokom nedavne posjete Podgorici.

"Mislim da za zemlju kandidata nije održivo stanje ukoliko dio parlamenta, odnosno cjelokupna opozicija, kako je sada stanje stvari nije u parlamentu. Mi ćemo o tome podijeliti svoj stav i sa opozicionim partijama, a stranke u Vladi takođe imaju odgovornost da se pozabave ovim i da iznađu način da ubijede opozicione partije da se vrate u Parlament", poručio je Han.

Daliborka Uljarević ocjenjuje kako je propagandistički pristup parlamentarnom bojkotu pogrešan, pošto se iz njega može izvući zaključak kako nam Skupština zapravo i nije potrebna.

"Pošto, ako u njoj nemamo sve one koji predstavljaju različitost mišljenja, onda Vlada sama može upravljati. Jer se Skupština zapravo svela na glasačku mašinu Vlade, kao nikad prije do sada. I na drugoj strani, mi u Crnoj Gori u ovom trenutku ponovo imamo povratak u neke godine koje su trebalo da budu iza nas i iz kojih smo naučili lekcije. A to je snažna kampanja provladinih medija i jedan vrlo problematičan rječnik ljudi u vlasti prema opozciji, prema kritički orjentisanim nevladinim organizacijama i prema medijima. To svakako nije ambijent za dijalog", konstatuje Uljarević.

Kompletna crnogorska opozicija odmah nakon parlamentarnih izbora 16. oktobra odlučila se za bojkot rada Skupštine.

Smatraju da izbori nijesu bili slobodni i fer zbog navodnih ustaljenih mehanizama mahinacija vladajuće partije, a posebno zbog činjenice da se glasanje održavalo u danu kada je Specijalno državno tužilaštvo objavilo da se pripremao politički prevrat, svrgavanje premijera Mila Đukanovića i pucanje na građane ispred zdanja Crnogorskog parlamenta.

Sve to, prema tvrdnjama opozicije, kreiralo je atmosferu straha i nelagodnosti kod birača i uticalo je na konačan rezultat izbora.