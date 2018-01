'Zlatni globus' protiv nasilja nad ženama

Pobjednik 75. nagrade Zlatni globus je drama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Tri plakata ispred Ebbinga u Missouriju), no cijela je ceremonija protekla u znaku #metoo pokreta i poziva žrtvama seksualnog nasilja i maltertiranja da progovore o svojim iskustvima.

Dame su bile u crnim toaletama, a u publici su se mogli vidjeti i brojni bedževi "Time's Up" (vrijeme vam je isteklo), u znak podrške inicijativi protiv zlostavljanja na poslu.

Brojne su glumice iskoristile dodjelu nagrada kako bi izrazile svoju podršku žrtvama zlostavljanja, uključujući Nicole Kidman, Meryl Streep, Michelle Williams i Emmu Watson.

Televizijska voditeljica, glumica, producentica Oprah Winfrey dobila je nagradu za životno djelo koja nosi ime po čuvenom filmskom producentu iz zlatnog doba Hollywooda Cecil B. DeMilleu i najavila "novi dan za sve žene".

Film Three Billboards odnio je ukupno četiri zlatna globusa, za najbolju dramu, najbolji scenarij, najbolju glumicu (Frances McDormand) i najboljeg sporednog glumca (Sam Rockwell).

Najbolji redatelj je Meksikanac Guillermo del Toro za dramu Shape of Water (Oblik vode), a najboljim glumcem proglašen je Gary Oldman, koji je u filmu Darkest Hour (Najmračniji sat) glumio Winstona Churchilla.