Novi predsjednik iz stare vlasti

Emmerson Mnangagwa, poznat pod nadimkom Krokodil koji je dobio dok je bio ministar za nacionalnu sigurnost Zimbabvea, položio je zakletvu kao tek drugi predsjednik te zemlje u novijoj istoriji.

Narod Zimbabvea od utorka slavi smjenu i nada se promjenama nakon što je Robert Mugabe, poslije 37 godina na vlasti, podnio ostavku.

Međutim, novi šef države je čovjek koji je u toj vlasti proveo upravo 37 godina dok nije nedavno smijenjen u internim čistkama sa mjesta potpredsjednika.

U inauguralnom govoru je poručio da se reforma zemlje ne može zaustaviti i da mu je zadak obnova Zimbabvea. Priznao je da su počinjene greške i omaške tokom vlasti Mugabea.

Na prepunom stadionu u Harareu, prijestonici Zimbabvea, 75-godišnji Emmerson Mangagwa je u inauguralnom govoru prvo odao priznanje Robertu Mugabeu, potom priznao da su za njihove zajedničke 37-godišnje vladavine ovom afričkom zemljom počinjene "neke omaške i greške".

Nejasno je da li u te greške spada i, kako se procjenjuje, 20.000 mrtvih u građanskom konfliktu 1980-ih u Zimbabveu u vrijeme dok je bio ministar za nacionalnu sigurnost.

Kako je rekao, domaća politika u Zimbabveu zatrovana je i polarizovana. Njegov fokus biće ekonomija i obnova zamlje a primat će imati poljoprivreda i rast zaposlenosti.

Prvi zadatak biće rješavanje problema likvidnosti i duga Zimbabvea. Poručio je stranim investitorima da će njihova ulaganja biti sigurna u toj zemlji, a onima koji su ih sankcionisali u prošlosti da razmotre mogućnost ukidanja i političkih i ekonomskih sankcija.

Mnangagwa je rekao i da su spremi za obnavljanje veza sa svim državama svijeta.

Biće predsjednik i štititi prava svih 16 miliona građana Zimbabvea. Obećao je i da korupcija mora biti zaustavljana.

Upravo je zaustavljanje "kulture korupcije" u Zimbabveu bilo glavni zahtjev i apel opozicije Mnangagwi, koja je bila dio vladajuće elite u Zanu-PF (Afrička nacionalna unija Zimbabvea-Patriotski front) posljednjih decenija.

Iako je većina stanovnika Zimbabvea proslavila odlazak 93-godišnjeg Roberta Mugabea sa kojim je Mnangagwa u posljednje vrijeme bio u lošim odnosima zbog unutrašnjih sukoba i čistki, upravo u borbi za njegovo nasljeđe, gdje su glavne pretenzije imali inaugurisani predsjednik i Mugabeova žena Grace, mnogi se plaše budućnosti pod vladavinom Mnangagwe.

Nadimak Krokodil Mnangagwa je dobio zbog nemilosrdnog ponašanja u vrijeme dok je bio ministar za nacionalnu sigurnost nakon masakra u Gukurahundi 1983. kada je, kako se procjenjuje, 20.000 ljudi brutalno pobijeno tokom sukoba sa Mugabeovim oponentima.

Zločin je počinila posebna jedinica, Peta brigada, obučavana u Sjevernoj Koreji.

Mnangagwa demantuje da je učestvovao u ovim brutalnim obračunima i krivicu je svalio na vojsku, a od povratka u Zimbabve, nakon više sedmica sakrivanja, propovijeda demokratiju, toleranciju i poštovanje vladavine prava.

"Narod je rekao svoje. Glas naroda je glas Boga", rekao je Mnangagwa u srijedu, nakon povratka u zemlju da preuzme dužnost predsjednika, koju će obavljati do isteka mandata koji je imao Mugabe, a to je kraj iduće godine, odnosno septembar 2018, do kada bi, prema zakonu, trebalo da budu održani novi izbori.

Iako je kao njegov višedecenijski saveznik sve do sukoba sa Grace Mugabe, Mnangagwa obećao da će Mugabeova porodica biti sigurna, Reuters navodi da je i pred obećanja o vladavini zakona vojska brutalno pretukla Mugabeovog lojalistu, bivšeg ministra finansija Ignatiusa Chomboa, koji je završio u bolnici.

Advokat Chomboa, Lovemore Madhuku, rekao je Reutersu da je zabrinut zbog načina na koji Mnangagwa gleda na demokratiju.

"Ovo je brutalan i drakonski način obračuna sa oponentima", naveo je Chomboa.

Robert Mugabe, koji je Zimbabveom vladao 37 godina od proglašenja nezavisnosti i oslobađanja od britanske kolonijalne vlasti, podnio je ostavku u utorak, sedam dana nakon što je vojska preuzela vlast u zemlji i tražila od njega povlačenje.

Emmerson Mnangagwa je u vrijeme vladavine bijele manjine, u vrijeme dok je zemlja bila britanska kolonija, deset godina proveo u zatvoru zbog napada na voz. Otac je devetoro djece.