Koliko vremena provodite u neplaćenim poslovima?

S druge strane, ističe da je podatak o neplaćenim poslovima nije iznenadio.

"Iskreno mislim da žene više to rade. Nikako ne vređam muškarce povodom toga, samo je neka moja procena da se žene više žrtvuju što se toga tiče", smatra Ćirković.

Ona objašnjava da je "tradicija" da žene rade kućne poslove ostala od ranijih vremena, ali da ipak danas nije u potpunosti tako.

"Nije kao ranije da su žene samo kod kuće i da čuvaju decu. Ipak imaju i one svoje profesionalne karijere, i podjednako se bave decom i poslovima kod kuće, kao i profesionalnim poslovima", kaže Ćirković.

Kako dodaje, na kraju dana uvek je do dogovora u samoj porodici.

"U kojoj god – bračnoj ili vanbračnoj zajednici da žive, to je sve do dogovora i njihove komunikacije", ističe ona.

Da je dogovor neophodan za funkcionisanje porodice ističe i devetnaestogodišnji Nikola Radosavljević iz Požarevca, grada u istočnoj Srbiji.

"Kad sam ja bio mali moji nisu imali to 'majka radi ovo, otac radi ovo'. Na primer, kada moja majka radi na poslu, otac me čuva; kada otac radi, majka me čuva. To je više do toga kako se dogovore, kako usklade te kućne poslove, jer to su obaveze koje jednostavno moraju da se rade", kaže on za RSE.