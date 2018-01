Zeman, vodeći kandidat bez kampanje

Češki predsjednik Miloš Zeman u utrci je za drugi mandat, iako ne vodi kampanju. Ne nudi novi program, već „kontinuitet“, a to znači orijentaciju prema Rusiji i Kini. Prvi predsjednik izabran na neposrednim izborima 2013. podijelio je zemlju zbog svog proruskog stava, oštre retorike protiv migranata i stalnih napada na medije.

Česi izlaze na birališta 12. i 13. januara kako bi izabrali novog šefa države u idućem petogodišnjem mandatu. Sadašnji predsjednik Miloš Zeman trenutno vodi u anketama. Smatra se vrlo kontroverznom figurom. Pristaše ga vide kao političara koji voli izazivati konvencionalne stavove, dok kritičari tvrde da je populist s opasnim proruskim sklonostima.

Češki mediji opisuju ga kao vulgarnu osobu, nepredvidih reakcija, sklonu alkoholu i cigaretama.

Stalno ponavlja da će ga do Hradčana odvesti sami građani i odbija voditi kampanju. Njegova supruga tvrdi da je prikupio 113 tisuća potpisa za kandidaturu, a bilo mu je dovoljnio i 50 tisuća. Da je Zeman kandidat za predsjednika moguće je vidjeti po plakatima na svim većim bilboardima u zemlji. Ne održva predizborne skupove. Njegovi protivnici upozoravaju da je to neetično, a on odgovara „politika se ne vodi nogama, nego mozgom“. Prije nekoliko mjeseci je gotovo šokirao javnost kada je jedva hodao, bio blijed i prilično mršav.

“Više nemam dijabetes”, rekao je i iznenadio laičku ali i stručnu javnost. Jedan od njegovih liječnika je rekao da je to nemoguće, ali da mu je bolest pod kontrolom zbog pravilne ishrane i dijete koje se pridržava, iako i dalje previše puši.

Zeman je treći češki predsjednik od proglašenja samostalnosti 1992. Ni Vaclav Havel, ni Vaclav Klaus nisu imali takve odnose sa Istokom kakve njeguje aktualni predsjednik. Prozapadna orijentacija, koju je personificirao Vaclav Havel, zamijenjena je čestim izletima u Rusiji i Kinu i susretima sa Vladimirom Putinom i Xi Jinpingom.

Ovoga maja se u Pekingu susreo s Putinom gdje su se šalili kako treba likvidirati novinare. Godinu dana ranije je bio u Moskvi na proslavi 70. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata koju su bojkotirali ostali evropski lideri, potom se s Putinom sastao i u Kini, a imao je još jedan susret s ruskim liderom u novembru.

Funkcija predsjednika Češke je uglavnom ceremonijalna, ali Zeman ju je iskoristio kao platformu za otvorenu politiku koja s jedne strane izaziva bijes građana, dok ima i onih koji uživaju u njegovim egzibicijama.