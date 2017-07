Vlada RS izolovala BiH iz regionalnih željeznica

Vlada Republike Srpske definitivno je blokirala potpisivanje ugovora o ulasku Bosne i Hercegovine u Transportnu zajednicu zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom, što će BiH učiniti izolovanom u regionu, prije svega kada je u pitanju željezničko povezivanje.

Entitetska vlada otkazala je podršku potpisivanju Ugovora o Transportnoj zajednici na samitu lidera regiona u Trstu, na kojem su sve države osim Bosne i Hercegovine potpisale pomenuti ugovor.

Šteta je nesaglediva – izjavio je ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak.

"Bez učešća u Transportnoj zajednici svi novi projekti, pristup evropskim fondovima i odobravanje grantova bit će onemogućeni kako za BiH tako i za samu Republiku Srpsku. Smatram da je ovaj stav pogrešan i mislim da nije dobar princip da se automatski bude protiv svega što dolazi sa državnog nivoa, čak i onda kada je dobro za Republiku Srpsku", ocjenjuje Crnadak.

Razlog zbog kojeg Republika Srpska nije dala saglasnost za potpisivanje ugovora je što insistira na tome da entitetska ministarstva učestvuju u predstavljanju stavova Bosne i Hercegovine u Sekretarijatu transporta zajedno sa državnim ministarstvom i to na način da se s vremena na vrijeme vrši rotacija po uzoru na Predsjedništvo BiH.

Međutim, Evropska komisija kao inicijator formiranja Transportne zajednice, kojom bi države imale bolju infrastrukturnu povezanost prije ulaska u EU, to ne prihvata.

Povodom ovakvog stava Vlade Republike Srpske oglasilo se i Ministratsvo trasporta i komunikacija Bosne i Hercegovine koje u saopštenju, između ostalog, navodi da ''Evropska komisija nije dala saglasnost za zahtjeve koje postavlja Vlada RS i već se izjasnila da ne prihvata promjene u već definiranom Ugovoru o Prometnoj zajednici koji su prihvatile sve zemlje Zapadnog Balkana".

Ekonomista Zoran Pavlović ocjenjuje da zahtjevi Vlade Republike Srpske nisu ništa drugo nego blokada svih pozitivnih projekata u ime ličnih interesa.

"Ovo je tehničko pitanje, dakle dokument koji rade stručnjaci i u koji se političari ne mešaju. Nažalost, kod nas, u našem lokalnom, entitetskom nivou, političari se mešaju u sve, a pogotovo u strategije razvoja saobraćajne infrastrukture jer u svemu tome gledaju lični interes", tvrdi Pavlović.

Ukoliko Bosna i Hercegovina ostane izvan Transportne zajednice gubici će biti nesagledivi. Država će izgubiti mogućnost za liberalizaciju željezničkog sektora i priliku da željeznička preduzeće intenzivno rade na provođenju reformi kako bi se osposobila za tržišnu konkurenciju, te mogućnost ulaganja u infrastrukturu, što predstavlja interes svih bh. građana.

Željeznice Republike Srpske i Željeznice Federacije su u višemilionskim dugovima. Radnici Željeznica RS štrajkuju svaki drugi mjesec, Željeznicama FBiH Porezna uprava je nedavno blokirala račun zbog duga od oko 50 miliona eura.

[RSE/Video, mart 2017.]

Željeznička infrastruktura je zastarjela i lako bi se mogla obnoviti sredstvima koja bi Evropska unija odobrila kroz fondove Transportnoj zajednici, no u Bosni i Hercegovini niko nema sluha za takvo što – kaže profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu Osman Lindov.

"Nemamo mi na entitetskim nivoima, a ni na državnom, nekoga ko bi znao aplicirati u evropskim fondovima, niti ko bi se svojski zauzeo za to da se direktive EU, koje moramo prihvatiti, sprovedu do kraja. Iako smo nacionalno podijeljeni možemo i na lokalnom nivou mnogo toga unaprijediti jer je, na kraju krajeva, to svima u interesu", ukazuje Lindov.

"Zna se da Evropska unija očekuje prvo da izgradimo transportnu mrežu unutar države, a onda da se povežemo i regionalno i da tako povezani uđemo u Evropu. No, kod nas, svi navodno imaju dobru volju ali mislim da čak nije riječ ni o novcu – nego o neznanju", ističe profesor Osman Lindov.

Iako je posljednjih mjeseci, nakon godina zastoja, ponovo pokrenuto nekoliko putničkih linija u Federaciji Bosne i Hercegovine, poput one od Sarajeva prema Čapljini, stručnjaci kažu da putnički saobraćaj ne može biti profitabilan, te da bi poput zemalja EU trebalo raditi na povećanju teretnog željezničkog saobraćaja koji osim ušteda ima i ekološku opravdanost.

Osman Lindov kaže kako su lobiji učinili svoje i da je teretni transport potpuno uništen, a čak su i specijalna prevozna sredstva poput cisterni za naftu rasprodana.

"Ne shvatajući ulogu željezničkog prevoza i transporta izgubili smo bitku u proteklim godinama. Većinu tereta smo morali prebaciti na cestovni prevoz. Bilo je prijedloga da se nafta i naftni derivati prevoze isključivo željeznicom, međutim ta ideja nije zaživjela što za posljedicu ima gubitak ogromnih sredstava, a o ekološkom aspektu da ne govorimo", napominje Lindov.

Gubimo bitku, upozorava Osman Lindov, dok god željeznički teret ide loko.

"Moramo se dogovoriti sa susjedima i sa Hrvatskom i Srbijom da se povežemo i da barem nafta i naftni derivati kao i opasne materije idu samo željeznicom, no prije toga moramo poboljšati i vlastite kapacitete, a kako kad je i Energopetrol, koji je bio najveći dobavljač ovih energenata, rasprodao svoje voz-cisterne, koje entitetske željeznice kao višemilionski gubitaši ne mogu više nabaviti", pita se Lindov.

Entitetske vlade proteklih godina "gasile su socijalni požar" među radnicima Željeznica, uglavnom kratkoročnim novčanim injekcijama. No, sistemskog rješenja i ozbiljen strategije modernizacije željeznica nije bilo.

Nedavno je prilikom uspostave nove putničke linije Sarajevo – Čapljina premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić izjavio da će sanacija stanja u Željeznicama Federacije BiH biti prioritet ovoj vlasti.

"Moja je želja da u ovom mandatu dovedemo Željeznice FBiH u potpunu ravnotežu. Naravno, ne možemo govoriti o potpunoj bilansnoj ravnoteži ali barem možemo u ravnoteži tokova novca što je vrlo bitno i da niotkog ne zavise. To će podrazumijevati i izdašniju potporu iz budžeta", kazao je Novalić.

Političari sa vizijom ili prepisati evropski model

U Željeznicama Republike Srpske najavljuju restrukturiranje, za koje, istina, još nisu dobili podršku Narodne skupštine Republike Srpske, ali se nadaju da će to biti predmet rasprave u narednim mjesecima.

Željeznice RS imaju oko 3.100 zaposlenih. Obaveze prema radnicima za poreze i doprinose iznose oko 22 miliona eura. Željeznice su ukupno zadužene oko 100 miliona eura.

Najnovijim planom restrukturiranja najavili su smanjenje za oko 300 radnika – kaže direktor Željeznica RS Dragan Savanović.

"Omogućit ćemo radnicima sa dugoročnim stažom u Željeznicama RS da odu u penziju bez obzira na godine starosti", rekao je Savanović.

Za obnovu Željeznice RS oslanjaju se na sredstva Svjetske banke i kreditna sredstva izjavio je ministar saobraćaja Republike Srpske Neđo Trninić.

"Svjetska banka daje oko 50 miliona dolara. Osim toga, mi smo u pregovorima sa jednom kineskom kompanijom za obnovu infrastrukture od Banjaluke prema Prijedoru do Novog i to je u završnoj fazi što bi trebalo iznositi oko 250 miliona", riječi su Trninića.

Profesor Osman Lindov upozorava da zbog silnih kreditnih zaduženja i konstantnih gubitaka od modernizacije neće biti ništa i dodaje da, ukoliko Bosna i Hercegovina nema političare s vizijom, treba prepisati neki od modela iz modernih evropskih zemalja.

"Mora se ići na odvajanje operatera od infrastrukture kao što je to u nekim evropskim zemljama, a infrastrukturu treba ponuditi svim prevoznicima i kompanijama da i oni mogu prevoziti svoje terete uz plaćanje 'cestarine' za upotrebu infrastrukture. Ako se nastavi dosadašnji način zaduživanja, pa onda krpljenja minusa iz budžeta – nećemo daleko dogurati", zaključuje Lindov.