Zelenski u Londonu sa novim britanskim premijerom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao bi se sastati s novim britanskim premijerom Andyjem Burnhamom u Londonu 27. jula. Zelenski ovim započinje ključnu sedmicu međunarodnih razgovora, u trenutku kada nastavlja da raste broj poginulih civila u ruskim zračnim napadima u Ukrajini.

Zelenski će biti prvi strani lider kojeg će Burnham ugostiti otkako je prije sedam dana preuzeo dužnost nakon ostavke Keira Starmera.

"Britanija stoji uz Ukrajinu, rame uz rame, i naša podrška ostaje nepokolebljiva", rekao je Burnham uoči posjete.

"Rusija ne bi trebala imati nikakve sumnje u našu odlučnost i nećemo odustati dok ne postignemo trajan i pravedan mir za Ukrajinu", dodao je Burnham, koji je sa Zelenskim razgovarao telefonom samo nekoliko sati nakon što je 20. jula preuzeo dužnost.

Iz Ureda britanskog premijera u Downing Streetu saopćeno je da rani sastanak dvojice lidera "pokazuje snagu odnosa između dvije zemlje".

Burnham i Zelenski trebali bi se sastati sa nekima od 200 ukrajinskih pripadnika vojske koji su posljednje tri sedmice boravili u Velikoj Britaniji učestvujući u vježbi pomorske sigurnosti i protuminskog djelovanja u pripremi za moguće buduće misije u Crnom moru.

Tokom posjete Burnham bi trebao najaviti da će podijeliti prava intelektualnog vlasništva za novi britanski sistem elektronskog ratovanja Stone Cloak, čime bi Ukrajini bilo omogućeno da sama proizvodi ovu tehnologiju.

Ometači signala, veličine tablet računara, mogu se koristiti za sprečavanje ruskih sistema protuzračne odbrane da prate i gađaju dronove kada su pričvršćeni na letjelice, rekli su zvaničnici.

Iz Downing Streeta su istakli da je podrška Ujedinjenog Kraljevstva Ukrajini od početka ruske invazije u februaru 2022. dostigla 25 milijardi funti uključujući 16 milijardi funti direktne vojne pomoći.

Nakon posjete Londonu, Zelenski bi 28. jula trebao otputovati u Washington na razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Očekuje se i da će Zelenski prisustvovati sahrani američkog senatora Lindseyja Grahama, koji je preminuo ranije ovog mjeseca. Republikanski senator bio je glasan zagovornik Ukrajine i nekoliko dana prije smrti boravio je u Kijevu na sastancima sa Zelenskim.

U međuvremenu, raste broj poginulih u ratu u Ukrajini, dok je glavni grad Kijev 26. jula bio meta ruskog napada balističkim projektilima, saopćile su vlasti. Drugi dijelovi zemlje bili su tokom dana izloženi zračnim napadima u kojima je poginulo najmanje šest osoba.

Rusija negira da gađa civilna područja uprkos brojnim dokazima o takvim napadima u kojima su od početka ruske invazije poginule hiljade ljudi.

Izvor: Ukrajinski servis RSE, AFP, BBC