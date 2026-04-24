Zelenski u Saudijskoj Arabiji na razgovorima o odbrani dok Rusija nastavlja žestoke napade na Ukrajinu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doputovao je u Saudijsku Arabiju na bezbjednosne razgovore, što predstavlja njegovu drugu posjetu tom regionu od početka američko‑izraelskog rata s Iranom, koji je sada pod primirjem, dok Rusija nastavlja da izvodi smrtonosne napade na Ukrajinu.

"Danas unapređujemo naše dogovore sa Saudijskom Arabijom u oblastima bezbjednosti, energetike i infrastrukture. Važno je da jačanje bude obostrano", napisao je Zelenski na mreži X 24. aprila.

Posjeta ukrajinskog predsjednika dolazi gotovo mjesec dana nakon što su Kijev i Rijad potpisali sporazum o saradnji u oblasti odbrane, u trenutku kada su talasi uzastopnih odmazdnih napada iz Irana bili usmjereni na civilnu i energetsku infrastrukturu širom Bliskog istoka.

Nakon što je od početka udara prvih dronova Shahed u Zalivu osigurala niz bilateralnih sporazuma s evropskim državama - uključujući zajedničku proizvodnju dronova s Njemačkom - Ukrajina nastoji da u region prenese svoje u borbama provjerene tehnologije i vojno iskustvo.

Tehnologija dronova Shahed, koja potiče iz Irana, već dugo predstavlja okosnicu ruske domaće proizvodnje bespilotnih letjelica, nakon što je Teheran Moskvi tokom prvih godina njenog potpunog rata protiv Ukrajine isporučivao vojnu opremu i tehničko znanje.

Rusija je od tada često istovremeno lansirala oko 100 dronova tipa Shahed prema Ukrajini. Kao odgovor, Kijev je razvio isplative presretačke dronove, navodeći da ta tehnologija omogućava neutralisanje oko 90 posto nadolazećih letjelica.

I Teheran i Moskva javno su iskazali skepsu u pogledu koristi koju bi ukrajinska podrška zemljama Zaliva mogla donijeti, pri čemu je iranski izaslanik u Ukrajini takvu pomoć opisao kao "ništa više od šale i demonstrativnog gesta".

Nezavisno od toga, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Zelenski posljednja osoba od koje bi tražio pomoć u vojnim naporima Washingtona u vezi s Iranom, uprkos izvještajima da su Sjedinjene Američke Države o tom pitanju vodile razgovore s Ukrajinom.

Nekoliko dana prije posljednje posjete ukrajinskog predsjednika Saudijskoj Arabiji, Reuters je, pozivajući se na pet izvora upoznatih s tom temom, izvijestio da su Sjedinjene Američke Države predstavile ukrajinske dronove u svojoj ključnoj vazdušnoj bazi u Saudijskoj Arabiji.

U međuvremenu, na sopstvenim linijama fronta, Ukrajina i dalje trpi smrtonosne ruske vazdušne napade, koji su se tokom protekle sedmice dešavali gotovo svakodnevno.

Prema riječima regionalnog guvernera Serhija Lisaka, u napadu na ukrajinski veliki južni lučki grad Odesu 24. aprila poginuo je bračni par, oboje stari 75 godina, dok je još 17 osoba povrijeđeno.

Jedna stanovnica Odese izjavila je za Ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa da je bila prekrivena krvlju nakon što je eksplozija izbacila prozor i okvir u njenom stanu.

"Eksplozija je izbacila prozor i okvir pravo na mene… Sve je padalo. Bila sam prestravljena", rekla je ona na mjestu događaja.

Odvojeno, Moskva i Kijev saopštili su da su 24. aprila razmijenjena 193 ruska i ukrajinska ratna zarobljenika. Predsjednik Ukrajine rekao je da među onima koji su se vratili u Ukrajinu ima vojnika, graničnih policajaca i policajaca koji su bili ranjeni ili su se u Rusiji suočavali s krivičnim optužbama.

U izjavi za Ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa, ombudsman te zemlje Dmitro Lubinets naveo je da su povratnici bili zatočeni u ruskoj republici Čečeniji.

Lubinets je dodao da većina njih nije bila zvanično potvrđena kao ratni zarobljenici od strane Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, te da se jedna od osoba vodila kao nestala.