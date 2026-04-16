Zaplenjeno oružje i municija na severu Kosova

Policija Kosova je 16. aprila izvršila pretrese na šest različitih lokacija na severu, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, te zaplenila različite vrste oružja i municiju.

Kako se navodi u saopštenju policije, pretresi su sprovedeni nakon informacija dobijenih od građana u selima Banov i Prevlak na teritoriji opštine Zubin Potok.

Precizira se da su u prvom pretresu u jednoj nenastanjenoj kući pronađene četiri puške različitih tipova, tri radio-veze, jedna kamera i 223 različita metka, vojna uniforma kao i oprema za čišćenje oružja.

U drugom slučaju, tokom pretresa jedne kuće, pronađena je jedna pušku bez dozvole i tri metka.

"Na ovoj lokaciji zatečeno je lice M. R. [1972], koje je sprovedeno u policijsku stanicu gde je saslušano i nakon saslušanja, po nalogu državnog tužioca, isto lice je pušteno na slobodu, dok će se protiv njega voditi istraga za krivično delo 'nelegalno posedovanje oružja'", navodi se u saopštenju.

Akcija pretresa izvršena je u još jednoj nenastanjenoj kući, gde su pronađeni jedna puška AK-47, tri okvira, 88 metaka za dugo oružje i jedna ručna bomba tipa M75, jugoslovenske proizvodnje.

"Na lice mesta izašle su i jedinice za uklanjanje eksplozivnih naprava, koje su eksplozivno sredstvo uklonile na kontrolisan način", saopštila je policija.

U još jednoj nenastanjenoj kući policija je pronašla jednu pušku AK-47 i 19 metaka. Takođe, prema saopštenju policije, u odvojenom slučaju, takođe u nenastanjenoj kući, pronađene su puška tipa M48, lovačka puška i 33 metka.

U jednom ambaru policija je pronašla i mehanizam za dugo oružje M-48, bajonet i vojne uniforme.

U svih šest slučajeva, državni tužilac je naložio pokretanje postupaka za krivično delo: "neovlašćeno posedovanje ili kontrolu oružja".

Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Dželjalj Svečlja (Xhelal Svecla), izjavio je da pronađeni dokazi pokazuju da postoje pokušaji ugrožavanja bezbednosti Kosova.

"Dokazi obezbeđeni tokom ove operacije ukazuju na kontinuirane pokušaje protivzakonitih aktivnosti sa potencijalom da ugroze bezbednost i stabilnost u zemlji", napisao je Svečlja na Fejsbuku, gde je objavio i video zaplenjenog oružja.

Dodao je da će svaka radnja koja ugrožava javni red, zakon i bezbednost biti tretirana bez ikakvog kompromisa.

Na severu Kosova su i ranije sprovođene akcije zaplene oružja, posebno nakon oružanog napada u Banjskoj kod Zvečana septembra 2023. godine, kada je ubijen jedan policajac.

Novembra prošle godine, kada su u Leposaviću pronađeni detonatori, Svečlja je optužio Srbiju da "preko kriminalnih i terorističkih grupa" nastavlja da planira "terorističke napade na Kosovo".

Za napad u Banjskoj kod Zvečana Kosovo optužuje Srbiju, što Beograd negira.

Inače, odgovornost za napad preuzeo je Milan Radoičić, bivši potpredsednik Srpske liste – vodeće partije Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda.

Protiv njega i još 44 osobe Specijalno tužilaštvo Kosova je podiglo optužnicu, ali se suđenje vodi samo protiv trojice uhapšenih, dok su ostali u bekstvu.